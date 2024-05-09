Ardahan'da ata tohumu buğday ve arpa tohumları toprakla buluşturuluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan'da ata tohumu buğday ve arpa tohumları toprakla buluşturuluyor

Ardahan'da çiftçiler, karlı dağlar arasındaki tarlalarına arpa, ata tohumu buğday, korunga ve fiğ ekimi yapıyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Ardahanlı çiftçiler, traktörleriyle bin sekizyüz rakımlı ekin alanlarına giderek tohumlarını ekiyor. Ancak Nisan yağmurlarının olmaması ve akarsuların göle bağlanması gibi sorunlar çiftçileri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle çiftçiler, modern tarıma geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

09.05.2024 19:15
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Ardahan'da ata tohumu buğday ve arpa tohumları toprakla buluşturuluyor

ARDAHAN - Ardahan'da ata tohumu buğday ve arpa tohumlarının ekimine başlandı.

Ardahanlı Çiftçiler, karlı dağlar arasındaki tarlalarına arpa, ata tohumu buğday, korunga ve fiğ ekimi yapıyor. Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden birisi olan ve kış mevsiminin uzun yaşandığı Ardahan'da, çiftçiler tohumlarını karlı dağlar arasındaki topraklarıyla buluşturuyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Ardahanlı çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte traktörleriyle bin sekizyüz rakımlı ekin alanlarına geliyor. Ekim alanlarına gelen çiftçiler arpa, ata tohumu kavılca buğdayı, korunga ve fiğ tohumlarını 'Bismillah' diyerek ekiyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik mahallesinde yaşayan ve tarımla uğraşan Güven Gündoğdu, yaklaşık 15 gündür ekin sezonunu açtıklarını söyleyerek, "' Bu yıl Nisan yağmurları olmayınca bu durum çiftçileri olumsuz etkileyecek. Maliyetlerin yüksek oluşu ve bizim alacağımız verimin Nisan yağmurlarına başlı oluşu bizi kara kara düşündürüyor. Çıldır bölgesindeki akarsuların Çıldır gölüne bağlanması ve Arpaçay'daki barajı beslemesi bu yöreyi olumsuz etkiliyor.

Modern tarıma geçmenin zamanı geldi

Güven Gündoğdu, bu bölgenin artık modern tarıma geçmesi gerektiğini söyleyerek, "'Doğal göletlerimiz mevcut. ve bu doğal göletlerden faydalanmamız sağlanmalı. Çıldır ilçesi Hayvancılık ve tarımın yoğun yapıldığı bir bölge. Ama bizim bütün çalışmalarımız atadan kalma yöntemlerle yapılıyor. Yani 100 yıl önce nasıl tarım yapılıyorsa bizlerde aynı şekilde yapıyoruz. Yağmur yağışları olmadığı zaman bütün emeklerimiz boşa çıkıyor. Biz şu anda ata tohumumuz kavılca buğdayı başta olmak üzere, buğday, arpa, yulaf gibi hayvanı besleyebileceğimiz bütün yem bitkilerini ekiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardahan'da ata tohumu buğday ve arpa tohumları toprakla buluşturuluyor - Son Dakika

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