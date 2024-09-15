Ardahan'da Hayvancılığa 15 Milyon Lira Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ardahan'da Hayvancılığa 15 Milyon Lira Destek

Ardahan\'da Hayvancılığa 15 Milyon Lira Destek

DAP ile Ardahan'da hayvancılığın geliştirilmesi için 15 milyon liralık yatırım projeleri başlatıldı.

15.09.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığına sahip önemli illerinden Ardahan'da, hayvancılığın canlandırılması amacıyla Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında içme suyu hattı, gölgelik, çoban evleri kaptaj ve Sıvat karşılanması için 15 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyük ve küçükbaş hayvancılığın daha modern usullerle yapılması, meralarda hayvan barınaklarının fiziki altyapısının iyileştirilmesi amacıyla desteğini sürdürüyor.

DAP Bölgesel Kalkınma Başkanlığı ile birlikte yürütülecek "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 15 milyon değerindeki yatırımla, Ardahan Merkez ve ilçelere bağlı 9 köyde içme suyu hattı, hayvanlar için gölgelik alanlar ve çoban evleri inşa edilecek.

"Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yapılacak yatırımlarla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin altyapısı iyileştirilerek, hayvancılık yapan köylülerin şartlarının daha da geliştirilmesi sağlanacak. Ardahan İl Tarım Müdürlüğü ile DAP arasında imzalanan proje kapsamında yapılacak yatırımların gerekli ihale süreçleri tamamlanarak ilgili firmalarla sözleşmelerde imzalandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hibe Desteği, Doğu Anadolu, ardahan, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardahan'da Hayvancılığa 15 Milyon Lira Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da Hayvancılığa 15 Milyon Lira Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement