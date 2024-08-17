Ardahan\'da Kafkas Arılarının Coğrafi İşaretli Çiçek Balı Hasadı Devam Ediyor

Ekonomi

Ardahan'da, Kafkas arılarının yaptığı coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat devam ediyor.

Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Ardahan'da arıların yüzlerce çiçek ve ballı bitkiden ürettiği 'Coğrafi İşaret Patentli Çiçek Balı'nda hasat devam ediyor.

Sezonun verimli geçmesi, üreticileri de sevindirdi. Kovanlardaki bal hasadına iki hafta önce başlayan arı yetiştiricileri, 2 yıl aradan sonra yeniden verim almanın mutluluğunu yaşadı. Yetiştiriciler, özel kıyafetlerini giyerek girdikleri arılıklarda kovanların kapağını açıp, petekleri çıkarıyor ve şeffaf kaba alarak muhafaza ediyor.

Yetiştiriciler, daha sonra da özel tezgaha aldıkları peteklerdeki balın akmasını engellemek için arıların ördüğü sırrı çengelli alet kullanıp alıyor ardından sağım makinesine koyarak bal akışını sağlıyor. Savrulmanın etkisiyle petekten ayrılan çiçek balı, kavanozlara akıtılıp, paketleniyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Bal sağımı zamanında arıcıların bir yıllık emeklerinin karşılıklarını aldığı dönem olduğunu ifade eden genç arıcı Kadir Özer, "Çok bereketli bir coğrafyada olduklarını söyleyerek, bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi. - ARDAHAN