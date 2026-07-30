Ardahan Süt Sektörüne HACCP Desteği

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Ardahan Süt Sektöründe HACCP Kapasitesinin Güçlendirilmesi" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi, Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı arasında imzalandı.

Faaliyet ile Ardahan'da süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin gıda güvenliği konusundaki bilgi ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 32 mandıranın işletme sahipleri ve çalışanları ile Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personele yönelik teorik ve uygulamalı HACCP eğitimleri düzenlenecektir. Eğitimlerde tehlike analizi, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, hijyen ve sanitasyon, izlenebilirlik, kayıt ve dokümantasyon, risk yönetimi, düzeltici faaliyetler ile iyi hijyen ve iyi üretim uygulamaları konuları ele alınacaktır.

Faaliyet sonucunda süt işleme tesislerinde HACCP prensiplerinin daha etkin uygulanması, üretim süreçlerindeki gıda güvenliği risklerinin azaltılması ve işletmelerin mevzuata uyum düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Böylece Ardahan'da üretilen süt ve süt ürünlerinin kalite standartlarının artırılması, tüketici güveninin güçlendirilmesi, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve sektörün bölgesel rekabet gücünün yükseltilmesi hedeflenmektedir.