Arıcılara 16 bin ton ilave şeker desteği - Son Dakika
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Arıcılara 16 bin ton ilave şeker desteği

26.03.2022 10:31
Arıcılara 16 bin ton ilave şeker desteği

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, arı üreticilerinin daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton ilave şeker arzı sağlandığı açıklandı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, arı üreticilerinin daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton ilave şeker arzı sağlandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık olarak 2021/2022 üretim döneminde sektörün girdi maliyetleri ve fiyatların artışı gibi önemli hususları dikkate alarak, arı üreticilerine ek arz sağlanması kararı alındığı belirtildi. Bakanlık tarafından üretim döneminde şu ana kadar arıcılara 14 bin ton şeker arzı sağlandığı belirtilerek, "Bakanlığımızın yaptığı yeni planlama sonucunda da, üreticilerimizin daha fazla ürün elde edebilmesine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı daha sağlanmış olup, Tarım İl Müdürlükleri üzerinden arıcılarımızın hizmetine sunulmuştur" denildi.

Bakanlık tarafından Türkşeker vasıtasıyla bir önceki yıl arıcılara 3 bin 500 ton şeker tedariki sağlandığı hatırlatılarak, "Sektörel gelişmeler ışığında bakanlığımızın arı üreticilerine bu üretim döneminde toplamda tedarik edeceği şeker miktarı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 9 kat artırılarak, 30 bin ton rakamına yükseltilmiştir. Bakanlık olarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda her zaman üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" denildi.


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Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Arıcılara 16 bin ton ilave şeker desteği - Son Dakika


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