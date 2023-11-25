Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına tepki gösterdi

Bir süredir kanserle mücadele eden bu süreçte de tedavisinde arta kala vakitlerde program çekimleri yapan Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına sessiz kalamadı.

"FİYATLARA GARİP TEPKİLER VEREBİLİYORUM"

X hesabından gördüğü fahiş fiyata tepki gösteren Armağan Çağlayan "Hala bazı fiyatlara şaşırıp garip tepkiler verebiliyorum. Arkadaşımın oğlu jelibon istedi, kilo 820 TL'imiş" ifadelerini kullandı. Çağlayan daha önce de okul çanta fiyatlarının pahalılığına isyan etmişti.

MÜGE ANLI'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Önceki gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyen Armağan Çağlayan, Anlı'nın üzerine kuma getirilen bir kadına "Ben o kadını öldürmek için kollarım be. Sol yanım dediğim adam eve başka bir kadını getirecek, bana nikah kıymamış ve 3 çocuğuma rağmen" demesine sinirlenmiş ve "Müge Anlı da delirdi! Bayağı bayağı!" demişti.