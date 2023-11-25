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Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına tepki gösterdi

Fahiş fiyatlara gösterdiği tepkilerle adından söz ettiren Armağan Çağlayan, son olarak 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına isyan etti.

Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına tepki gösterdi
25.11.2023 - 14:45,
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Bir süredir kanserle mücadele eden bu süreçte de tedavisinde arta kala vakitlerde program çekimleri yapan Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına sessiz kalamadı.

"FİYATLARA GARİP TEPKİLER VEREBİLİYORUM"

X hesabından gördüğü fahiş fiyata tepki gösteren Armağan Çağlayan "Hala bazı fiyatlara şaşırıp garip tepkiler verebiliyorum. Arkadaşımın oğlu jelibon istedi, kilo 820 TL'imiş" ifadelerini kullandı. Çağlayan daha önce de okul çanta fiyatlarının pahalılığına isyan etmişti.

Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına isyan etti

MÜGE ANLI'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Önceki gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyen Armağan Çağlayan, Anlı'nın üzerine kuma getirilen bir kadına "Ben o kadını öldürmek için kollarım be. Sol yanım dediğim adam eve başka bir kadını getirecek, bana nikah kıymamış ve 3 çocuğuma rağmen" demesine sinirlenmiş ve "Müge Anlı da delirdi! Bayağı bayağı!" demişti.

Armağan Çağlayan, Magazin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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