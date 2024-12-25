Arnica Art Land Sanat Çalıştayı İstanbul'da

Ekonomi

Üçüncüsü düzenlenen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nda üretilen eserler, Bayburt ve Mersin'den sonra şimdi de İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Arnica'dan yapılan açıklamaya göre, Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer'in hayata geçirdiği ve dünyaca ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun küratörlüğünde farklı disiplinlerden eserlere imza atılan sergi, FN Art Space Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Sanatın büyük kentlere sıkışmasını önleyerek ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Arnica Art Land Sanat Çalıştaya bu yıl da, farklı disiplinlerden sanatçılar katıldı.

Farklı teknikleri kullanarak renklerin tuvale ve kumaşa aktarıldığı çalıştayda ortaya çıkan eserler, İstanbul FN Art Space Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başladı.

23 Ocak'a kadar açık olan sergide, Bilal Hakan Karakaya, İrem Sena Özen, Melike Kara, Prof. Dr. Mustafa Genç, Özlem Ketenci Çolakoğlu, Pınar Kuseyri, Pınar Tuba Biçmen, Senur Akın Biçer, Doç. Dr. Şehnaz Biçer ve Tuğçe Diri tarafından üretilen eserler yer alıyor.