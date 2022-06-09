Arpanın merkezi Edirne'de verim üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Arpanın merkezi Edirne'de verim üreticinin yüzünü güldürüyor

09.06.2022 10:51
Arpanın merkezi Edirne'de verim üreticinin yüzünü güldürüyor

Bölgenin önemli tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Edirne'de hasadı yapılan arpanın verimi üreticinin yüzünü güldürüyor.

Bölgenin önemli tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Edirne'de hasadı yapılan arpanın verimi üreticinin yüzünü güldürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan alım fiyatlarının kendilerini mutlu ettiğini belirten çiftçi, bereketli sezon geçireceklerini söyledi.

Tahıl üretim merkezi Edirne'de çiftçinin harman sezonu başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giden çiftçi, arpa hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Açıklanan taban fiyat ve buğdaydaki verime çifte mutluluk yaşadıklarını anlatan üreticiler, kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde gerçekleştirilen arpa hasat töreninde konuşan çiftçi, maliyetler artsa da hükümetin verdiği desteklerle ülke çiftçisine sahip çıktığını bu yüzden de üretime aralıksız devam edeceklerini belirterek, önemli açıklamalarda bulundular.

Verimlerin güzel olduğunu söyleyen Çiftçi Ömer Akar, "Bu yıl kurak da geçse verimler güzel. Maliyetleri de hesapladık. Bunun içinde icarı dahil hesaplandığında çok iyi fiyatlar ortaya çıkıyor. Buna şükür, biz fiyatlardan da oldukça memnunuz" dedi.

"Devlet elinden geleni yapıyor, anlık müdahaleler çok önemli"

Verimlerin beklentinin üzerinde olduğunu belirten Çiftçi Serdar Özvatan, "Yani baktığımız zaman gerçekten bu verimi verir mi dedik. Ama gerçekten verdi. Devlet elinden geleni yapıyor. Anlık müdahaleler çok önemli. Değişen şartlara bağlı sıkıntılarımız var. Ama anında müdahalelerle bu iş çözülüyor. Yapanlardan, vesile olanlardan, sesimizi duyanlardan Allah razı olsun. Üretmek daha zor ama söylemek kolay. Biz devletimizden memnunuz. Fiyatlar gerçekten çok umut verici ve devlet kararları sayesinde yüzümüz gülüyor. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu yıl verimin de açıklanan fiyatın da iyi olduğunu söyleyen üreticilerden Secaattin Uyur, masa başında değil, tarlada arpa tozunun içinde hesap yaptıklarını belirtti.

Üreticileriyle birlikte arpa hasadına katılan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız TMO'nun fiyatlarını açıkladı. Sert ekmeklik buğdayın 7 bin 50 lira destekler dahil. Arpanın da 6 bin lira olduğunu açıkladı. Tabii bu beklenen fiyatın üstündeydi. Üreticilerimizin memnuniyeti çok fazla" dedi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arpanın merkezi Edirne'de verim üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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