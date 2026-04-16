Arsin\'de OSBÜK Karadeniz Toplantısı

16.04.2026 17:42
Trabzon'un Arsin ilçesinde OSBÜK toplantısında sanayinin önemi vurgulandı, güçlenme mesajları verildi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde "Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Karadeniz Bölge Toplantısı" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Tahir Şahin, şehrin tarih boyunca ticaretin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Trabzon'un üretimde, sermayede ve ticarette önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Vali Şahin, "Sayın Bakanımızın liderliğinde, devletimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda bu bölgeyi her alanda bir üretim merkezi haline getirmek için şehirlerimizle birlikte, istişareyle, daha çok çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise bütün yatırımcılar için Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin pandemi ve deprem gibi süreçlerle karşılaştığına değinen Genç, "Bunları dikkate aldığımızda her zamankinden daha fazla üretmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Çünkü biz ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Bu topraklar sadece güçlü olmayı değil, güçlü kalmayı da size zorunlu kılıyor. Bunun temeli ekonomi ve dolayısıyla en önemli parçası da sanayicilerimizdir." dedi.

"Karadeniz'de geniş bir sanayi altyapısına ulaşmış durumdayız"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da geçen yıl teşvik sisteminin yenilenerek daha güçlü araçlarla devreye alındığını, yatırımcıların her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Sanayi alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yeni sanayi alanları planlanıyor. Bu süreçte sizlerin görüş ve önerileri bizim için son derece kıymetlidir. Uygun gördüğünüz alanları bizlerle paylaşırsanız gerekli değerlendirmeleri yapmaya hazırız. Bugün itibarıyla Karadeniz'de geniş bir sanayi altyapısına ulaşmış durumdayız. Üretim yapan ve yatırım sürecinde olan tüm sanayicilerimize başarılar diliyorum. İnanıyorum ki el birliğiyle çalışarak çok daha güçlü bir üretim altyapısı kuracak ve ülkemizi daha ileriye taşıyacağız."

Toplantıda, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya da görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

