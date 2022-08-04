Bayburt'ta ekmek fiyatları arttı, 210 gram ekmek 4 TL oldu - Son Dakika
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Bayburt'ta ekmek fiyatları arttı, 210 gram ekmek 4 TL oldu

04.08.2022 11:54
Bayburt'ta ekmek fiyatları arttı, 210 gram ekmek 4 TL oldu

Artan maliyetler nedeniyle Bayburt'ta ekmek fiyat tarifesi yeniden belirlendi.

Artan maliyetler nedeniyle Bayburt'ta ekmek fiyat tarifesi yeniden belirlendi. 250 gram olan ekmeğin gramajı 210 grama düşürülerek 50 kuruş fiyat artışı yapıldı.

250 gram ekmeğin 3.50 TL'ye satıldığı Bayburt'ta, 210 gram ekmek 4 TL'ye satılacak. 2022 yılı mart ayına kadar 250 gramı 2.50 TL'den satılan ekmek, mart ayında verilen zamla 250 gramı 3 TL'ye yükselmişti.

Aradan geçen 50 günün ardından mayıs ayında 250 gram ekmek 50 kuruş zam görerek 3.50 TL olmuştu.

Yeni verilen teklife göre ise, gramajı 40 gram düşen ekmeğe 50 kuruş daha zam yapıldı. 210 gram ekmek 4 Ağustos'tan itibaren Bayburt'ta 4 TL'ye satılmaya başlayacak. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta ekmek fiyatları arttı, 210 gram ekmek 4 TL oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta ekmek fiyatları arttı, 210 gram ekmek 4 TL oldu - Son Dakika
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