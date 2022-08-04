Yeni verilen teklife göre ise, gramajı 40 gram düşen ekmeğe 50 kuruş daha zam yapıldı. 210 gram ekmek 4 Ağustos'tan itibaren Bayburt'ta 4 TL'ye satılmaya başlayacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bayburt'ta ekmek fiyatları arttı, 210 gram ekmek 4 TL oldu - Son Dakika

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