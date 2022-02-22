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Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek! - Son Dakika

Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!

22.02.2022 13:43
Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hal Yasası'nda son aşamaya gelindiğini belirterek; yeni düzenlemeyle üreticilerin Hal'lerde olacağını açıkladı. Üretici birliklerine Hal'lerde kontenjan verileceğini belirten Erdoğan "Böylece fiyatların dengelenmesinde bir rol oynayabilsinler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüksek gıda fiyatlarının önüne geçmek için hal yasası üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, üreticileri hallere sokmak istediklerini ve böylece fiyatların dengelenmesini sağlayacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Tüketiciye yönelik üzerinde çalıştığımız dört düzenlememiz var. Bir tanesi tüketiciyi korumaya yönelik bir düzenleme. O bitmek üzere. İkincisi e-ticaretle alakalı düzenleme. Üçüncüsü perakende ve dördüncüsü de hal kanunu. Bunların hepsi birlikte düşünülebilir. Hal Kanunuyla alakalı bir taslağımız var ama arzu ettiğimiz neticeyi alabilmek için sıralı bazı adımların gerçekleşmesi gerekiyor.

"HALLERİ KAYIT ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız büyük illerin büyük hallerinin çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Burada hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hem de Ticaret Bakanlığımızın denetim elemanları var. Ürünlerin halden çıkışından markete ulaştığı fiyata, kamyonların taşıdıkları miktara kadar bir denetim söz konusu. Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz.

"ÜRETİCİLERİN HALLERE GİRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Çıkacak olan düzenlemeyle hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Yani orada belli bir kotada üretici birliklerine bir kontenjan vereceğiz ve onların hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde bir rol oynayabilsinler. Tabi taslağımız var ama bu düzenlemeleri yapıp akabinde onu geçireceğiz. Bir sıralaması ve bir mantığı var kendi içerisinde."

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Son Dakika Ekonomi Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek! - Son Dakika
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