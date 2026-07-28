Artık makine aramaya gerek kalmayacak! Mobil DOA devreye giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artık makine aramaya gerek kalmayacak! Mobil DOA devreye giriyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde "Mobil DOA" uygulaması hayata geçiriliyor. Yeni sistem sayesinde depozito iadesi artık market, bakkal ve büfelerden de yapılabilecek. Vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL, sisteme katılan işletmeler ise teslim aldıkları her ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde yeni bir uygulama devreye alınıyor. "Mobil DOA" adı verilen el terminaliyle Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler de Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil olabilecek.

İADE İŞLEMİ CEP TELEFONUYLA BAŞLAYACAK

Depozito Bilgi Yönetim Sistemine kayıt yaptıran işletmelere ücretsiz olarak verilecek Mobil DOA cihazı; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirecek.

Vatandaşlar cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak. Ardından DOA logolu içecek ambalajlarının barkodları cihaza okutulacak. Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilecek ve işlem tamamlandığında her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli doğrudan DOA Cüzdanı'na aktarılacak.

Artık makine aramaya gerek kalmayacak! Mobil DOA devreye giriyor

ESNAFA HER AMBALAJ İÇİN 50 KURUŞ

Yeni uygulamayla market, bakkal ve büfeler ek bir makine yatırımı yapmadan sisteme katılabilecek. İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim edecek ve her ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi alacak.

Bu sayede hem vatandaşlar yaşadıkları mahallede daha kolay depozito iadesi yapabilecek hem de sisteme katılan esnaf ek gelir elde edecek.

HEDEF DAHA YAYGIN İADE AĞI

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA uygulamasıyla depozito iade ağını ülke genelinde daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Öztürk, uygulamanın hem vatandaşların iade noktalarına ulaşımını kolaylaştıracağını hem de esnafı geri dönüşüm sisteminin aktif bir parçası haline getireceğini ifade etti.

Cep Telefonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artık makine aramaya gerek kalmayacak! Mobil DOA devreye giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1’de foto muhabiri oldu Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump’ı hedef aldı İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye’ye geliyor Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı

14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:55
Gülben Ergen’in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 15:49:25. #7.13#
SON DAKİKA: Artık makine aramaya gerek kalmayacak! Mobil DOA devreye giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.