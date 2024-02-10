Artuklu Belediyesi Personeline Zam Yapıldı

Ekonomi

Artuklu Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, toplu sözleşme ek protokol imzalanarak personele zam yapıldı.

İmzalanan ek protokole göre, Ocak ayı maaşlarına yansıyacak şekilde, en düşük personel ücreti net 27 bin TL, brüt ise 36 bin 500 TL olarak kararlaştırıldı.

Ek protokolü sevinçle karşılayan belediye personelleri, belediye bahçesinde toplanarak Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve ekibine teşekkür etti.

Ek Protokolle yüzde 60'lık bir zammın daha yapılarak, bir buçuk yıllık görev süresince 4 defa maaşlara iyileştirme yaptıklarını ifade eden Başkan Tatlıdede, şunları söyledi:

"Merakla beklediğiniz toplu sözleşmenizin ek protokolü bugün itibari ile Hizmet İş Sendikası ile imzalamış bulunmaktayız. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana daima sizlerin refahını düşünerek hem maddi hem manevi anlamda huzurlu bir ortamda çalışmanız için çaba sarf ettik. Bir buçuk yıllık görev süre içerisinde maaşlarınıza toplam 4 defa iyileştirme yaptık. Malumunuz, yeni dönemde de yönetime adayım. Sizlerin de desteğiyle yeni dönemde de sizleri memnun edecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Belirlediğimiz rakam, sizlere ve ailelerinize hayırlı ve uğurlu olsun. Alınan kararla birlikte, en düşük net maaş 27 bin TL olarak belirlendi. Sosyal haklarınız ile birlikte aylık ortalama 29 bin 510 TL alacaksınız. Bu maaşlarınız Ocak ayı için de geçerli olmuş olacak. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin mevcut enflasyon durumu göz önünde bulundurularak hiçbir mesai arkadaşımızın zor durumda bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Rabbimi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bugün burada toplandığınız için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde ifade etti.

Yapılan ek protokol ile birlikte hiçbir işçinin enflasyona ezdirilmediğine dikkat çeken Hak-İş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli de şunları söyledi:

"Başta Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza, il yönetimimize, meclis üyelerine ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Şu an imzaladığımız tamamen ek protokoldür, Toplu iş sözleşmemiz Temmuz ayından sonra yapılacak. Yeni bir sözleşme olacak. Dolayısı ile şuan tamamen yönetimin ve belediye başkanımızın İnisiyatifi olarak ek bir düzenleme yapılmıştır. Yani yeni bir sözleşme değildir bu, bu sadece bir ek düzenlemedir. İnşallah hayırlısı ile Belediye başkanımızı seçtikten sonra, Burada tekrar makamında yeni bir sözleşme yaptığımız zaman çok güzel bir sözleşme yapacağız. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Tatlıdede'ye ve emeği geçenlerden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz."

İmza törenine Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, Hak-İş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Belediye Meclis Üyeleri ile Belediye çalışanları katıldı. Toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile program tamamlandı. - MARDİN