Artvin'de 2023 yılında 14 bin ton Türk somonu üretildi - Son Dakika
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Ekonomi

Artvin'de 2023 yılında 14 bin ton Türk somonu üretildi

Artvin'de Çoruh nehri üzerindeki baraj göllerinde ve denizde faaliyet gösteren kafeslerde geçtiğimiz yıl 14 bin 400 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildiği belirtildi. Artvin'deki somon balığı tesislerine her yıl yenileri ekleniyor. Borçka Barajı'nda kurulan somon balığı kafeslerinin yanı sıra Deriner Barajı'nda da kurulacak olan 24 kafesle somon üretim kapasitesinin artması hedefleniyor. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde faaliyette bulunan barajlardan biri olan Borçka Barajı ürettiği enerjinin yanı sıra, baraj gölünde sürdürülen kafes balıkçılığı ile de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Borçka Barajı'nın 2009 yılında su ürünleri yetiştiriciliğine açılmasının ardından baraj gölünde yapılan yatırımlarla adeta balık üretim merkezine dönüştü. Baraj gölünde kurulan 11 farklı tesiste üretilen Türk somonu olarak adlandırılan alabalıklar, Japonya ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Öte yandan 2012 yılında su tutarak elektrik üretmeye başlayan Deriner Barajı'nda da somon üretimi için şirketlerin başvurusu kabul edildi. 2023 yılında Artvin'de Çoruh nehri ve denizde olmak üzere yapılan üretimlerde 14 bin 400 ton Türk somonu üretildi.

08.05.2024 20:50
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Artvin'de 2023 yılında 14 bin ton Türk somonu üretildi

ARTVİN - Artvin'de Çoruh nehri üzerindeki baraj göllerinde ve denizde faaliyet gösteren kafeslerde geçtiğimiz yıl 14 bin 400 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Artvin'deki somon balığı tesislerine her yıl yenileri ekleniyor. Borçka Barajı'nda kurulan somon balığı kafeslerinin yanı sıra Deriner Barajı'nda da kurulacak olan 24 kafesle somon üretim kapasitesinin artması hedefleniyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde faaliyette bulunan barajlardan biri olan Borçka Barajı ürettiği enerjinin yanı sıra, baraj gölünde sürdürülen kafes balıkçılığı ile de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Borçka Barajı'nın 2009 yılında su ürünleri yetiştiriciliğine açılmasının ardından baraj gölünde yapılan yatırımlarla adeta balık üretim merkezine dönüştü. Baraj gölünde kurulan 11 farklı tesiste üretilen Türk somonu olarak adlandırılan alabalıklar, Japonya ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Öte yandan 2012 yılında su tutarak elektrik üretmeye başlayan Deriner Barajı'nda da somon üretimi için şirketlerin başvurusu kabul edildi. 2023 yılında Artvin'de Çoruh nehri ve denizde olmak üzere yapılan üretimlerde 14 bin 400 ton Türk somonu üretildi.

Kaynak: İHA

Artvin, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artvin'de 2023 yılında 14 bin ton Türk somonu üretildi - Son Dakika

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