Artvin'e 100 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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Artvin'e 100 Milyon Lira Destek

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Ticaret Bakanı Bolat, Artvin esnafına 100 milyon lira destek göndereceklerini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Artvin'de yılın başından bu yana devam eden desteklerimize ilave olarak bugün ziyaretimiz vesilesiyle inşallah pazartesi sabahı Halk Bankasından TESKOMB kefaletiyle, esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla Artvin esnaflarımız için 100 milyon lira göndereceğiz." dedi.

Bakan Bolat, Artvin Valiliğini ziyaret etti. Vali Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir, MHP İl Başkanı Serdar Kılınç, kent protokolü ve valilik personeli tarafından karşılanan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, şehir buluşmaları kapsamında geldikleri Artvin'de, bakan yardımcıları ve bakanlığa bağlı kurumların genel müdürleriyle şehrin genel durumuna ilişkin görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Artvin'in turizm ve enerji açısından önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Bolat, ayrıca lojistik sektöründe Türkiye'den Kafkaslara ve Orta Asya'ya giden geçiş noktalarının başında geldiğini, Sarp Gümrük Kapısı ile çok önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak Sarp Gümrük Kapısı'ndaki geçişlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasını önemsediklerini belirterek, "Çünkü Sarp Gümrük Kapısı'ndan başta Gürcistan'a, Rusya'ya, Türk Cumhuriyetlerine geçişler her geçen gün artmakta. Bütün bunları değerli Artvinli yetkililerle, milletvekillerimiz, başkanlarımızla istişare edeceğiz." dedi.

Türkiye'de esnafa yönelik çok geniş finans destekleri sağladıklarını söyleyen Bolat, şunları ifade etti:

"Artvin'de yılın başından bu yana devam eden desteklerimize ilave olarak bugün ziyaretimiz vesilesiyle inşallah pazartesi sabahı Halk Bankasından TESKOMB kefaletiyle, esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla Artvin esnaflarımız için 100 milyon lira göndereceğiz. İnşallah şehrin ekonomisi açısından iyi bir can suyu olacak ve piyasalarda hareketlenme meydana getirecek. Bu vesileyle Artvin'e geldiğimiz için çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin en güzel şehirlerinin başında gelen Artvin'de olmaktan çok mutluyuz. İnşallah hayırlı, verimli toplantılar, görüşmeler olacak."

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir ve partililerle bir araya geldi.

Bakan Bolat, MHP İl Başkanlığına ziyarette bulunarak İl Başkanı Serdar Kılınç ile görüştü.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ekonomi, Artvin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artvin'e 100 Milyon Lira Destek - Son Dakika

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