Asansörlerin denetimi risk temelli olarak güncellendi - Son Dakika
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Asansörlerin denetimi risk temelli olarak güncellendi

11.03.2022 12:30
Asansörlerin denetimi risk temelli olarak güncellendi

Asansörlerde denetim sürecine ilişkin yenilikler getirilerek, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik risk temelli bir yaklaşıma geçildi.

Asansörlerde denetim sürecine ilişkin yenilikler getirilerek, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik risk temelli bir yaklaşıma geçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile uyumlu hale getirildi. Denetim sürecine ilişkin değişikliklerle tespit edilen uygunsuzluklara yönelik risk temelli bir yaklaşıma geçildi. Bunlardan en önemlisi, asansörlerde tespit edilen uygunsuzluklara istinaden "teknik düzenlemeye aykırılık" ve "güvensizlik" kavramları kaldırıldı. Bunun yerine, geliştirilen risk metodolojisi ile tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin risk seviyeleri belirlenerek düşük risk, orta risk ve ciddi risk kavramları geliştirildi. Böylece, asansörlere risk odaklı bir denetim yaklaşımı getirildi.

Düzenlemeyle asansör sisteminin güvenliğinin temini amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti kapsamına girmeyen asansörlerin periyodik kontrol mekanizmasıyla kontrol altında tutulması da sağlanıyor. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında asansör güvenlik aksamına ilişkin yürütülen denetim sonucu idari yaptırım kararı alınması durumunda, risk seviyesi göz önünde bulundurularak asansörden güvenlik aksamının geri çekilmesi sürecine yönelik düzenleme yapıldı. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile uyumlu olarak denetim esnasında tespit edilen şekli uygunsuzluklara ilişkin süreç düzenlendi.

Risk seviyesi yüksek asansörleri piyasaya arz edenlere çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Yönetmelik kapsamında yer almayan asansörlerin güvenliği periyodik kontrolle sağlanacak. Böylelikle tüm asansörlerin güvenliğine ilişkin süreç Bakanlık tarafından kontrol altında tutulmuş olacak.

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Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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