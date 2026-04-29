ASAT\'tan Elmalı\'da asfalt öncesi altyapı yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesinde planlanan sıcak asfalt çalışması öncesinde kurumlar arası iş birliği gözeterek sanayi çarşısına ulaşımı sağlayan güzergahın içme suyu altyapısını yeniliyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'da eski Finike Caddesi olarak bilinen ve sanayi çarşısına ulaşımı sağlayan güzergahta, Elmalı Belediyesi tarafından yapılacak sıcak asfalt çalışması öncesi ASAT ekipleri harekete geçti. Bölgede yeni iş yerleri ve inşaat faaliyetlerinin artması nedeniyle, ilerleyen süreçte yapılabilecek kazı çalışmalarının önüne geçmek amacıyla içme suyu şebeke hattı imalatına başlandı.

Toplam bin 900 metre uzunluğundaki hat çalışmasının yaklaşık maliyetinin 1 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. Gerçekleştirilen bu yatırımla, hem altyapının güçlendirilmesi hem de ilçenin ihtiyaçlarına uzun vadeli çözümler sunulması amaçlanıyor. ASAT yetkilileri, planlı altyapı çalışmalarıyla kamu kaynaklarının verimli kullanıldığını vurgulayarak, vatandaşlara daha kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet sunma hedefi doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA