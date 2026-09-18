ASELSAN 56 milyon dolarlık güdüm sistemleri üretim merkezini devreye aldı - Son Dakika
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ASELSAN 56 milyon dolarlık güdüm sistemleri üretim merkezini devreye aldı

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ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam tutarı 56 milyon dolar olan 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi"ni devreye aldı.

ASELSAN, toplam tutarı 56 milyon dolar olan 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi"ni devreye aldı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, şirketin artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiği bildirildi.

Toplam tutarı 56 milyon dolar olan 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi"nin devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Yeni yatırımımız ile birlikte, güdüm sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirilmiş, teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
TeknolojiAselsanEkonomiSon Dakika

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