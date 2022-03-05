Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Coşkun'dan Arsin OSB'ye ziyaret - Son Dakika
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Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Coşkun'dan Arsin OSB'ye ziyaret

05.03.2022 13:19
Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Coşkun'dan Arsin OSB'ye ziyaret

Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Uğur Coşkun ve Genel Müdür Danışmanı Ümit Yıldız Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Uğur Coşkun ve Genel Müdür Danışmanı Ümit Yıldız Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Heyeti, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baştürk ve Bölge Firmalarından TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu karşıladı.

Ülkemizin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarından birisi olan Aselsan Bites ile OSB arasındaki olası iş birliklerinin görüşüldüğü ziyarette konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Erkut Çelebi ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek OSB'nin genel durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaret plaket taktimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - TRABZON

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Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon, Aselsan, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aselsan Bites Savunma Genel Müdürü Coşkun'dan Arsin OSB'ye ziyaret - Son Dakika


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