ASELSAN, Gençlerle Deniz Aracı Yarışması Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

ASELSAN, Gençlerle Deniz Aracı Yarışması Düzenledi

ASELSAN, Gençlerle Deniz Aracı Yarışması Düzenledi

ASELSAN, TEKNOFEST'te gençlerin katıldığı insansız sistemler yarışmalarını gerçekleştirdi.

21.09.2024 16:47
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ASELSAN'ın yürütücüsü olduğu TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ile İnsansız Deniz Aracı yarışmaları genç beyinleri bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ASELSAN'ın, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 02-06 Ekim'de gerçekleşecek TEKNOFEST Adana kapsamında 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmalara öncülük ettiği bildirildi.

Genç beyinlerin büyük ilgi gösterdiği yarışmaların Antalya durağının 05-08 Eylül'de ANFA Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Final heyecanının yaşandığı Antalya'daki Hava Savunma Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'nın ardından Mersin'deki yarışmalarda da gençler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. ASELSAN'ın yürütücüsü olduğu İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması 17-20 Eylül'de Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsansız Deniz Aracı Yarışması da 19-22 Eylül'de Mersin Erdemli balıkçı barınaklarında gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İnsansız Deniz Aracı Yarışması'na başvuran 124 takımdan, "engelden sakınma" ile "limana yanaşma" görevlerini manuel ve otonom şekilde başarıyla gerçekleştirenlerin finale çıktığı belirtilerek, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na başvuran 1110 takımın da "torpido fırlatma", "su altı kablolarının tespiti", "renk algılama sistemleriyle kapıdan geçme" gibi senaryoları başarıyla tamamlamak için yarıştığı bildirildi.

"Gençler yeteneklerini ve inovatif fikirlerini ortaya koydu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ülke geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin, fikirleriyle Milli Teknoloji Hamlesi'nin tohumlarını bugünden ektiğini belirtti.

Akyol, geleceğin mühendisleri, pilotları ve uzay bilimcilerinin yarışmalarda sergilediği performansın kendilerini gururlandırdığına işaret ederek, "İnsansız Su Altı Sistemleri ile ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı yarışmalarımızla gençlerimiz, yeteneklerini ve inovatif fikirlerini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

ASELSAN'ın, bugüne kadar elde ettiği teknolojik birikim ve yeteneklerini kullanarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS'ı tamamen özgün teknolojiyle Mavi Vatan'a kazandırdığını aktaran Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürüsü sistemi (ALBATROS-S) ile su üstü harbi ve elektronik harp görevlerini icra etmek üzere geliştirilmiş insansız deniz aracı MARLİN 100 EW de ASELSAN tarafından geliştirildi."

Akyol, son dönemde insansız sistemler, robotlar ve otonom sistemlerin kullanımının yaygınlaştığına işaret ederek, ASELSAN'ın da geleceğin savaş sahasında yaygın şekilde kullanılacak, uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme yeteneklerine sahip platformlar üzerinde çalıştığını bildirdi.

DÜFAS, MARLİN ve ALBATROS İnsansız Deniz Araçları, FERSAH Karinaya Monteli Sonarı ve Otonom Sualtı Aracı DERİNGÖZ gibi çözümlerle önemli birikime ulaştıklarını aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST yarışmalarıyla ASELSAN'ın geçmişten gelen bu kabiliyetlerini gençlerin parlak fikirleriyle birleştiriyoruz. Mavi Vatan'ın korunmasının kritik olduğu günümüzde gençlerimizin bu alanda önemli projelere imza atacağına inanıyorum, gençlerin akıllarıyla değer kattığı projeler sayesinde geleceğin insansız sistemlerini birlikte geliştireceğiz. Bu vesileyle akıl ve azimleriyle kıyasıya yarışan tüm TEKNOFEST gençliğini tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Teknofest, Aselsan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN, Gençlerle Deniz Aracı Yarışması Düzenledi - Son Dakika

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