ASELSAN, IDEF 2025'te Yeni Hava Savunma Sistemlerini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

ASELSAN, IDEF 2025'te Yeni Hava Savunma Sistemlerini Tanıttı

ASELSAN, IDEF 2025\'te Yeni Hava Savunma Sistemlerini Tanıttı
23.07.2025 17:32
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ASELSAN, IDEF 2025'te EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ hava savunma sistemlerini tanıttı.

ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200 ve TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemini tanıttı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

ASELSAN'ın ilk kez IDEF 2025'te vitrine çıkardığı EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200 ve TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün de katılımıyla tanıtım etkinliği düzenlendi.

Görgün, buradaki konuşmasında, IDEF 2025'in her yönüyle dolu dolu geçtiğini, ikili iş görüşmeleri, sözleşmeler ve tanıtım programlarının devam ettiğini söyledi.

Çelik Kubbe'nin geliştirilmeye devam ettiğinin altını çizen Görgün, "Bunun arkasında çok büyük emek var. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz savunma sanayinde işte bu projeleri yaparken ana yüklenici firmalarımız ve KOBİ'lerimiz var. Hepsinin ayrı ayrı emekleri var." ifadelerini kullandı.

"Elektromanyetik kapsamda yeni konsept geliştirdik"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da çatışma ortamındaki değişiklikler çerçevesinde yeni konseptler geliştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çelik Kubbe'nin yeni bir katmanını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir taraftan Çelik Kubbe'nin HİSAR, SİPER, KORKUT gibi unsurlarının seri üretimi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan da elektromanyetik kapsamda yeni konsept geliştirdik. Bu kapsamda elektromanyetik katmandaki bu tehditleri sürü ve kamikaze dronları saldırı tipleri değişen yeni hava araçlarını yeni bir anlayışla bertaraf etmenin silahı olan EJDERHA Sistemimizi burada ilk defa uluslararası arenaya çıkardık. Çelik Kubbe'nin elektromanyetik kalkanını ilk defa gösteriyoruz. Hava araçları belli menzile girdiğinde fiziki olarak içindeki elektronik devreleri oyun dışı bırakan bir teknolojiden bahsediyoruz. Yaklaşık bir kilometrelik menzile giren bütün insansız hava araçları etkisiz hale getirilecek."

EJDERHA'da yüksek güçte elektronik dalga teknolojisi olduğuna dikkati çeken Akyol, sistemin Çelik Kubbe'ye önemli bir kalkan olacağını belirtti.

Akyol, KORAL'ın yeni versiyonu sayesinde elektromanyetik katmanda daha uzağın duyulabildiğini vurgulayarak, "Düşman hava savunma sistemlerine karşı uçaklarımız ve İHA'larımız için adeta otoyollar açacak bir sistemden bahsediyorum. Mevcut KORAL'a göre gücü yaklaşık 2 kat arttı." dedi.

Çelik Kubbe'de yapay zeka destekli bir mimari oluşturduklarına dikkati çeken Akyol, TURAN'la Çelik Kubbe'nin bütün unsurlarının birbirine bağlanarak tek bir ağdan yönetileceğini anlattı.

Akyol, GÜRZ sisteminin insansız versiyonunun da Çelik Kubbe'ye dahil edildiğini, GÜRZ'ün hava savunma sistemini insansız kara aracı üzerinde gerçekleştireceğini dile getirdi.

GÖKTAN ile güdümlü mühimmat teknolojisiyle füze sistemini birleştirdiklerine değinen Akyol, daha önceleri uçaktan atılan mühimmatın karadan belli seviyeye çıkarılarak istenilen hedefin vurulabildiğini söyledi.

Çelik Kubbe vizyonunun NATO'nun hava savunma mimarisini de ASELSAN'ın üstleneceği bir imkanı getirdiğini belirten Akyol, "Bu kapsamda seçilen 5 ülkeden ve firmadan biri olduk. Bu sistemleri geliştirmeye, yenilikçi anlayışları ortaya koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GÖKTAN'la hedefe tam isabet

ASELSAN'ın Kara Tabanlı Hassas Vuruş Sistemleri kapsamında, tanıttığı GÖKTAN, her yönden hedefe tam isabet sağlıyor. Karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılan TOLUN, GÖKTAN ile artık daha uzun menzilde, 360 derece angajmanla, 6 mühimmat atışına uygun şekilde hedefe ulaşıyor. GÖKTAN, GNSS karıştırmasına dirençli yapısı ve ters istikamete atış yeteneğine sahip.

Elektronik harpte çığır açıyor

Sergilenen ürünlerden biri olan KORAL 200, elektronik harpte yeni bir çağ açıyor. Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilen KORAL, taarruz anında hava harekatının etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Milli elektronik harbin geldiği en ileri noktanın eseri olan KORAL 200, düşman hava savunmasını susturabiliyor. Tehdit sinyallerine karşı stratejik üstünlük sunan KORAL, taarruza hava üstünlüğü kazandırıyor.

İHA tehditlerine EJDERHA önlemi

Yeni Nesil Anti-İHA Sistemi olan EJDERHA, dronların yanı sıra mini/mikro İHA'ları mikrodalgayla etkisiz hale getirebiliyor. EJDERHA, özgün tasarımı ve yüksek mobilite özellikleri sayesinde sahada hızlı konuşlanma sağlıyor.

TURAN'la kesintisiz haberleşme

ASELSAN, fuarda ayrıca taktik sahada kesintisiz haberleşme sağlayan TURAN Sistemini katılımcıların beğenisine sundu. TURAN, taktik sahadaki birliklerin operasyonlarında ihtiyaç duyduğu tüm haberleşme hizmetlerini entegre sistem çözümüyle karşılıyor. TURAN, hareket halinde ve IP tabanlı haberleşme kabiliyetine sahip bulunuyor. İletişimi, uzun menzilli yüksek hızlı bağlantıları ve sağlam şifrelemeyi mümkün kılan TURAN, kusursuz koordinasyon sağlıyor.

"Gök Vatan"a GÜRZ kalkanı

GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, tanımlanan lokasyona uzak komuta istasyonu üzerinden uzak kontrolle veya içinde barındırdığı yapay zeka ile intikal edebilme yeteneğine sahip çok kısa menzilli hava savunma sistemi olarak dikkati çekiyor. GÜRZ, üzerinde bulunan çok kısa menzilli füzelerle 8 kilometreye kadar menzili dahilinde sabit ve döner kanatlı uçaklara, havadan karaya füzelere ve sınıf 2 İHA'lara karşı hava savunma görevini icra edebiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, Ekonomi, Aselsan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN, IDEF 2025'te Yeni Hava Savunma Sistemlerini Tanıttı - Son Dakika

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