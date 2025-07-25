ASELSAN IDEF 2025'te Yeni Radar Sistemleri Protokolleri İmzaladı

ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile havadan ihbar kontrol (HİK) uçakları için ALP 200-A ve Çelik Kubbe hava savunma sisteminin bileşeni ALP 400-G radarının üretimine yönelik protokoller imzaladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, SSB destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında ALP 200-A Havadan Erken İhbar Radarı Protokolü, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından imzalandı.

ASELSAN'ın geliştirdiği ALP radar ailesi, "Çelik Kubbe" mimarisinin en önemli bileşenleri arasında bulunuyor. Söz konusu sistemler, orta ve uzun menzilde tehdit setine karşı yüksek etkinlik sunuyor.

Yatay ve düşey eksende elektronik tarama yapan sistemler, "Gök Vatan"ın güvenliğinde kritik önem taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, HİK uçaklarının harekat ve görevlerde kullanılmasında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Harekat sahasındaki uçak ve gemilere gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayan HİK'ler, operasyonların yanı sıra denizlerde milli menfaatlerin korunması için Karadeniz, Ege ve özellikle Akdeniz'in uluslararası hava sahasında önemli görevleri de yerine getiriyor.

HİK radarı, uçan bir radar sistemi olması nedeniyle yer bazlı radarlardan çok daha uzak mesafeleri ve yer radarlarının göremediği alanları tarayabiliyor.

Protokollerin imzalanmasıyla HİK uçaklarının en önemli bileşeni olan radar da ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek.

Çelik Kubbe hava savunma sisteminin bileşeni ALP 400-G

Çelik Kubbe hava savunma sisteminin en dikkat çeken bileşeni olan ALP 400-G V/UHF Radar Sistemi Projesi'ne dair protokol de İDEF 2025'te imzalandı.

Görgün ile Akyol'un imzaladığı protokol kapsamında ASELSAN'ın geliştirdiği ALP 400-G Sistemi, havada büyük bir caydırıcılık unsuru olacak.

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojileri arasında yer alan ALP radar ailesi, Çelik Kubbe'nin en kritik unsurları arasında yer alıyor.

Olası hava tehditlerinin erken tespitini sağlayan ALP, çoklu hedef takibi ve sınıflandırma kabiliyetiyle dikkati çekiyor.