ASELSAN'ın 2023 Yılı Finansal Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASELSAN'ın 2023 Yılı Finansal Sonuçları Açıklandı

ASELSAN'ın 2023 yılı finansal sonuçları açıklandı. Şirketin yıllık cirosu geçen yıla göre %10 büyüyerek 73,6 milyar TL'ye ulaştı. Brüt karı %13 artarken, FAVÖK %14 artış gösterdi. ASELSAN'ın net karı 7,4 milyar TL oldu. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı %59 olarak gerçekleşti. ASELSAN, 2023 yılında 11 milyar dolarlık bakiye siparişlere ulaştı ve ihracatta da önemli başarılar elde etti.

27.03.2024 08:22  Güncelleme: 08:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN'ın enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal sonuçları açıklandı. Buna göre ASELSAN'ın yıllık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %10 büyüyerek 73,6 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artış göstererek 16 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşen ASELSAN'ın net karı 7,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin yıl sonu finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Türkiye Yüzyılının simgesi olan 2023'e damga vurduk. ASELSAN olarak, 2023 yılını en başarılı şekilde tamamlayan kurumlardan biri olduk. Ülkemize ve ordumuza birçok yeni ve kritik teknolojiyi kazandırdık.

CENK, AKREP ve ALPER Radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası, Gözde Güdüm Kiti, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, ODAKAN kamera ailesi 2023'te ilk defa envantere giren ürünlerimizin sadece bir kısmıdır. Oyun değiştirici bir rol oynayacağını düşündüğümüz birçok üründe de son aşamaya geldik. Dünyanın en iyi kamerası ASELFLIR-500, ülkemizin ilk uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, ilk ufuk ötesi sonarımız DÜFAS, ilk AESA uçak burun radarımız, güdümlü mühimmatımız TOLUN, otonom sualtı aracımız DERİNGÖZ gibi ürünlerimizde de 2023 çok önemli mesafeler kat ettiğimiz, başarılar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Bu ürünlerin birçoğunda test aşamalarını başarıyla tamamladık, bazılarında seri üretim aşamasına geçtik.

ASELSAN olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya, teknoloji üretmeye ve hep daha ileriye gitmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. 2023 yılında aldığımız 5 Milyar ABD Dolarlık sipariş ile Şirketimizin 2023 sonunda bakiye siparişleri tarihi rekor seviye olan 11 Milyar ABD dolara ulaştı.

2023, ASELSAN'ın ihracatta da önemli başarılar gerçekleştirdiği bir yıl oldu. Dört ülkeye ilk defa ihracat yaptık. 20'den fazla ürünü ilk defa ihraç ettik. Özellikle dünyanın diğer ucunda, Şili'de kazandığımız tank modernizasyon ihalesi ile ASELSAN'ın bu alandaki yetkinliğini kanıtlamış olduk. 2023 yılında, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalayarak, tarihi bir başarıya ulaştık.

Türkiye'nin gurur kaynağı olan ve yurt dışına da ihraç edilen birçok platformu ASELSAN teknolojileriyle donattık. Bu teknolojilerle, ATAK, Hürkuş, Bayraktar TB2, Anka, MİLGEM, Ejder Yalçın, Kirpi gibi marka platformlarımızın gücünü güç katıyoruz."

2023 yılında, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 47'nci sıraya yükseldiklerini vurgulayan Akyol, "Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasında başı çektik. 2023 yılında çalışan sayımızın büyük çoğunluğu mühendis olmak üzere 10 bin 500'ü geçmesi de ASELSAN'ın geldiği seviyeyi gösteren bir başka gelişme oldu.

ASELSAN, yüksek teknolojiyi geliştirmek ve üretmek için yatırımlarını da sürekli artırıyor. Geçtiğimiz yıl, İleri Malzeme Tesisi, Güdüm Kiti Entegrasyon ve Üretim Tesisi ile Elektronik Harp Üretim ve Entegrasyon Tesisi faaliyete geçti. FLIR kamera sistemleri, hava savunma sistemleri, mikroelektronik ve AESA radar alanları için de dört önemli ve büyük yatırımı daha başlatmış durumdayız.

Başarılarımız, bizi Türkiye Yüzyılında daha fazlasını yapma yönünde motive ediyor. Güven veren teknolojilerle yaklaşık yarım asırdır ülkemize hizmet etmeyi başardık. Geliştireceğimiz teknolojilerle, Türkiye Yüzyılının en önemli aktörlerinden, Milli Teknoloji Hamlemizin de en değerli paydaşlarından biri olmayı sürdüreceğiz. 2024 yılında da alanında en iyi ürünleri yapacak, dünyaya ilkleri sunacak ve ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İhracat, İhracat, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'ın 2023 Yılı Finansal Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı
    09:05 İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı

    İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,2250 lira, satış fiyatı ise 32,2270 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9050 lira, satış fiyatı ise 34,9070 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9430 lira idi.

  • Japonya'da Bebek Pazarı Düşüş Yaşıyor, Yetişkin Pazarı Yükseliyor
    08:42 Japonya'da Bebek Pazarı Düşüş Yaşıyor, Yetişkin Pazarı Yükseliyor

    Japonya'da doğum oranlarının rekor düşüş yaşaması sonucunda bir bez üreticisi firma, bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yönelmeye karar verdi. Ülkede ileri yaş grubunu hedefleyen bez satışları, bebek bezi satışlarını geride bıraktı. Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşen doğum oranları, ülke için bir kriz haline geldi. Benzer şekilde Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Çin gibi diğer Asya ülkelerinde de doğurganlık oranları düşüş gösteriyor.

  • Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Doğal Taş Fabrikası'nda incelemelerde bulundu
    07:48 Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Doğal Taş Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

    Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Doğal Taş Fabrikası'nda üretim bantlarını gezerek incelemelerde bulundu. Fabrikada Bayburt taşının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşlar işlenerek 4 kıtaya ihracat gerçekleştiriliyor.

  • Hisarcık'ta yapımı tamamlanan Karapınar Göleti, tarım arazilerine su sağlayacak
    07:06 Hisarcık'ta yapımı tamamlanan Karapınar Göleti, tarım arazilerine su sağlayacak

    Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapım inşaatı ihalesi yapılan 408 milyon 165 bin 747 TL'ye mal olacak Karapınar Göleti tamamlandığında 590 hektar tarım arazisi suya kavuşacak.

  • Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı
    04:27 Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı

    289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da Lula da Silva ile görüştü
    03:52 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da Lula da Silva ile görüştü

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Macron, Amazon bölgesindeki Belem kentinde Lula da Silva ile bir araya geldi ve kakao geliştirme projesini ziyaret etti. Ayrıca Macron, Kayapo Kabilesinden Raoni Metuktire'ye 'Ulusal Nişan' vereceğini açıkladı.


08:20 Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi
08:13 Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı İşte gündem olan sorunun yanıtı Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı
07:38 İstanbul Fatih’te çarşaflı kadına sokak ortasında dayak: 50 liramı ver lan, senin Allah’ını kitabını İstanbul Fatih'te çarşaflı kadına sokak ortasında dayak: 50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını
02:50 6-1’lik mağlubiyet sonrası Montella’yı küplere bindiren soru: Cevap vermeyeceğim çünkü bu bir provokasyon 6-1'lik mağlubiyet sonrası Montella'yı küplere bindiren soru: Cevap vermeyeceğim çünkü bu bir provokasyon
00:03 ABD’nin insani yardımlar için kuracağı Gazze’deki geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak ABD'nin insani yardımlar için kuracağı Gazze'deki geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
08:19 Sinem Kobal’ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı
07:44 İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu
03:11 Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu
00:13 Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS’ye girdiler mi Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 09:08:26. #1.11#
SON DAKİKA: ASELSAN'ın 2023 Yılı Finansal Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement