ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yüzde 0,44'lük dilimden öğrenci alındı - Son Dakika
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ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yüzde 0,44'lük dilimden öğrenci alındı

27.07.2022 10:20
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yüzde 0,44'lük dilimden öğrenci alındı

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), tercih döneminde yüzde 0,44'lük dilimden öğrenci aldı.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), tercih döneminde yüzde 0,44'lük dilimden öğrenci aldı.

ASELSAN'ın 25 Temmuz'da açıklan LGS tercih sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, savunma sanayisinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN MTAL'ye yüzde 0,44'lük dilimden öğrenci yerleşti.

Kurulduğu 2019'dan bu yana ilk yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan ASELSAN MTAL, 2019'da yüzde 0,46, 2020'de yüzde 0,33, 2021'de yüzde 0,55'lik dilimden öğrenci almıştı.

ASELSAN MTAL, "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" olmak üzere iki dalda, 5 yıllık bir eğitim içeriğine sahip. Her iki dalın öğretim programları, savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi.

Sektöre en nitelikli insan kaynağını sunabilmek amacıyla kurulan okulda, İngilizce hazırlık sınıfı da bulunuyor. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayi odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Mezunlara öncelik

Alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanması, mezunlardan uygun bulunanlara araştırma üniversitelerinin ASELSAN'ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi hususlar gelecek dönem için planlanıyor.

Öğrencilerin günün teknolojilerini tanıması ve takip edebilmesi için robot, mobil programlama gibi alanlarda tasarım ve proje tabanlı eğitim imkanı da eğitim programında yer alıyor. Öğrenciler okul içi ve ulusal matematik yarışmaları için teşvik ediliyor. Okul bünyesinde kurulan bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane, öğrenciler için araştırma imkanı sunuyor.

Öğrencilerin dünyayla entegre bir vizyona sahip olabilmeleri için hazırlık sınıfında haftada 24 saatlik İngilizce ders programı hazırlanırken, okulun müfredatı gereği 10. sınıfta öğrencilerin staj yapması gerekiyor.

"Sağlam bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ülkesinin geleceğine inanan, kendi geleceğine değer katmak isteyen gençlerin bu yıl da ASELSAN MTAL'yi tercih ettiğini belirtti.

Burada okuyan öğrencilerin ASELSAN'ın kıymetli bir üyesi konumunda olduğunu vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Gerek teorik gerek pratik eğitimlerinde, sosyal gelişimlerinde, kariyer yolculuklarında her zaman gençlerimizin yanlarındayız. Okulumuzdaki alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN çalışanlarımız tarafından verilecek şekilde planlandı. Okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine çalışanlarımız tarafından veriliyor. Biz öğrencilerimize sadece bir okul değil, aslında Türkiye'nin geleceğini inşa edecek milli teknoloji hamlesinin bir neferi olmaları için sağlam bir adım atmaları konusunda fırsat veriyoruz."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yüzde 0,44'lük dilimden öğrenci alındı - Son Dakika

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