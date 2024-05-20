ASELSAN: Yapay zeka savunma sanayisinde artık zorunluluk - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASELSAN: Yapay zeka savunma sanayisinde artık zorunluluk

ASELSAN: Yapay zeka savunma sanayisinde artık zorunluluk

ASELSAN Elektronik ve Yazılım Tasarım Direktörü Dr. Fatih Say, yapay zekanın savunma sanayisinde üretkenliği artırmak ve sistemleri daha akıllı hale getirmek için tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti. ASELSAN, yapay zeka teknolojilerini aktif olarak sahadaki ürünlerinde kullanıyor ve yapay zekanın tüm sektörleri etkilediğini vurguluyor. Şirket, sistemlerini yapay zeka ile daha akıllı hale getirerek kullanıcıların eğitim almadan hemen kullanabileceği senaryolar üzerinde çalışıyor. Yapay zeka teknolojilerinin savunma sanayisindeki kullanımının önemine dikkat çeken Say, yapay zekanın sadece barışçıl amaçlarla kullanılmaması ve karşı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. ASELSAN, Türk ordusu için yapay zeka teknolojilerine odaklanarak geleceğin otonom sistemlerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

20.05.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN Elektronik ve Yazılım Tasarım Direktörü Dr. Fatih Say, savunma sanayisinde üretkenliğin artırılması ve sistemlerin daha akıllı hale getirilmesi için yapay zekanın artık tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Dr. Fatih Say, Mersin'de Tarsus Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı"nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ASELSAN'ın, Türk savunma sanayisinin "amiral gemisi" olduğunu dile getiren Say, bu sorumlulukla yapay zeka alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Say, yapay zekanın tüm sektörleri etkilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz sistemleri daha akıllı hale getirmek için yaklaşık 10 yıldır çalıştırdığımız yapay zeka teknolojisi, aktif olarak sahadaki ürünlerimizde kullanılıyor. Özellikle son dönemde bu üretken zekanın herkesin ilgisini çekmesi ve büyük yatırımların bu alana yapılması, yapay zeka teknolojilerine ivme kazandırdı."

Bu alanda yaptıkları çalışmalara değinen Say, "ASELSAN olarak sistemlerimizi yapay zekayla daha akıllı hale getirecek, kullanıcısına çok az ya da gerektiğinde hiç eğitim almadan hemen sistemleri kullanabilir hale getirecek ve bazı uygulamalarda insanı tamamen devreden çıkaracak senaryolar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Say, Türkiye'nin, SİHA ve İHA üretimindeki başarısıyla dünyadaki dengeleri değiştirdiğini anlattı.

Yapay zekanın savunma sanayisindeki kullanımının önemli olduğunu belirten Say, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem kendimizi daha üretken hem de sistemlerimizi daha akıllı hale getirmek için yapay zeka bizim için artık tercih değil, zorunluluk. İşin kritik kısmı ise her teknolojide olduğu gibi yapay zekanın da sadece barışçıl amaçla kullanılmaması. Aslında yapay zeka bir yönüyle de bizim için tehdit olmaya başladı. Herkesin çok kolay şekilde ulaşabildiği bu teknolojiye hasımlarınız da erişilebiliyor. Bu nedenle bunun karşı tedbirini almaya çalışıyoruz. Ordumuza bu yetkinlikleri sağlamak için paydaşlarla beraber çalışıyoruz."

"Harekat sahalarında çok fazla otonom unsur göreceğiz"

Yapay zekanın harekat alanlarında da değişikliklere neden olacağını dile getiren Say, "Otonom sistemler hayatımızda. Evimizdeki elektrikli süpürge bile artık otonom. Bu nedenle harekat sahalarında çok fazla otonom unsur göreceğiz. Bunun ilk çalışmalarını da yaptık. Yakın zamanda 'Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı' yapıldı. Orada insansız deniz araçlarımız ciddi anlamda bazı savaş senaryolarını otonom gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

"Geleceğin otonom sistemlerinin üzerinde çalışıyoruz"

ASELSAN'ın Yazılım Tasarım Direktörü Dr. Fatih Say, Türk ordusu için yapay zeka teknolojilerine odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca insanın işin içinde olmadığı ve belki sadece stratejik kararları verdiği, bu kararlar için birçok senaryoyu, senaryonun sonuçlarının neler olabileceğinin yapay zekayla önerileceği geleceğin otonom sistemlerinin üzerinde çalışıyoruz. Okyanusun dibinden uzayın derinliklerine kadar her alanda ordumuza hizmet etmeye çalışan bir kurum olarak artık yapay zekayla güçlenmiş ve desteklenmiş çözümlerle bu hizmeti vermeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Fatih Say, Yazılım, Aselsan, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN: Yapay zeka savunma sanayisinde artık zorunluluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim Reisi’yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum, komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum, komşumuz İran'ın yanında olacağız
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:37 Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
08:09 Cannes Film Festivali’ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 10:47:20. #1.11#
SON DAKİKA: ASELSAN: Yapay zeka savunma sanayisinde artık zorunluluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement