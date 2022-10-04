Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşını işaret etmesinin ardından asgari ücret zammı için bomba iddia: Yüzde 40 oranında artış yapılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşını işaret etmesinin ardından asgari ücret zammı için bomba iddia: Yüzde 40 oranında artış yapılacak

04.10.2022 15:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili olarak yılbaşını işaret ederek, "Yılbaşında asgariyi ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını gidereceğiz" ifadelerine yer verdi. Kulislerde asgari ücret zammı hakkında en az enflasyon oranı kadar bir artış beklenirken, asgari ücretin 7.700 lira civarında olacağı iddia ediliyor.

Asgari ücretin temmuz ayında yapılan zamla 5 bin 500 liraya kadar yükselmesi yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlara rahat bir nefes aldırmazken, milyonların gözü yılbaşında yapılacak yeni zamma çevrildi. İktidar kanadı neredeyse her açıklamasında yılbaşında asgari ücrete ciddi oranda bir zam yapılacağına vurgu yaparken, şimdiden asgari zammı için kulislerde rakamlar telaffuz edilmeye başlandı.

Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısında bakanlarına "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler." dediği öğrenilmişti. Erdoğan'ın son açıklamasında "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" ifadelerini kullanması ise beklentiyi daha da yükseltti.

ENFLASYON VERİLERİ ETKİLİ OLACAK

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken zam oranında etkili olacak enflasyon verileri de dün açıklandı. Eylül ayı enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında Temmuz- Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Enflasyon Temmuz ayı için yüzde 2,37, Ağustos için yüzde 1,46 ve Eylül için yüzde 3,1 oldu. Bu kapsamda Ocak 2023 zammı için milyonlarca kişi verileri takip ederken açıklanan son enflasyon rakamı ile 3 aylık fark da netleşti. Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 7,06 oldu.Böylece şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ocak ayı için yüzde 7,06 oranında zam olacağı öngörüldü. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı belirlenmiş olacak.

7. 700 LİRAYI BULMASI BEKLENİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında yapacağı toplantılarla 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleyecek. CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Yılın geri kalanında gelecek olan enflasyon rakamları memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zammı etkileyecek. Enflasyon farkı yıl sonuna doğru yüzde 19-20 seviyelerine doğru ulaşmış olacak. Buna yüzde 20 refah payını da koyduğumuzda yüzde 40 seviyelerinde bir artış meydana getireceğini tahmin edebiliyoruz. Asgari ücretlinin maaşına da ilave getirecek. 5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün" dedi.

YORUMLAR (1)
  • hakan gökcan: Mesele asgari ücreti arttırmak değil mesele zamlarin yüksek olması 1 aldığımız ürünü ertesi gün aynı fiyata alamıyoruz eskiden zam sadece yılbaşında gelirdi şimdi her gün bunun önüne geçmek lazım Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşını işaret etmesinin ardından asgari ücret zammı için bomba iddia: Yüzde 40 oranında artış yapılacak - Son Dakika
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