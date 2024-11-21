Asgari Ücret Artışı ve Fırsatçılığa Dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari Ücret Artışı ve Fırsatçılığa Dikkat

Asgari Ücret Artışı ve Fırsatçılığa Dikkat

DİSİDER Başkanı Akbaş, asgari ücret artışının ardından ürün fiyatlarının yükselmesine karşı denetim çağrısında bulundu.

21.11.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, fırsatçıların asgari ücrete yapılacak artışın ertesi günü ürün ve hizmetlerde artış yaptığını belirterek, bu duruma karşı sıkı denetim yapılması gerektiğini kaydetti.

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Akbaş, dünyada ve Türkiye'de daralan ticaret ile yaklaşık 3 ay süren asgari ücret tartışmalarının hem işvereni hem de çalışanı meşgul etmekte olduğunu söyledi. Süren bu tartışmanın olumsuz etki oluşturduğu gibi piyasanın güven ortamını ve iş barışını da bozduğunu belirten Akbaş, "Bu bağlamda asıl olan asgari ücretin artışı değil, piyasada fiyatlamanın denetimsizliğidir. Çünkü fırsatçılar asgari ücrete yapılacak artışın ertesi günü ürün ve hizmetlerde yapılan artışlarla kaşıkla verileni kepçeyle geri alacaklardır. Ahlak ve vicdan ile bağdaşmayan bu tutumun göz önüne alınarak sıkı bir denetime tabi tutulmasının asgari ücret artışından daha önemli olduğu hususunun altını çizmek isteriz" dedi.

Türkiye'de devam eden yüksek enflasyonun asgari ücretle çalışanları, bankalardaki yüksek faizin de işletmeleri ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiğini ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürdüğünü kaydeden Akbaş, "Bunları da göz önünde bulundurarak, gerek çalışan, gerek işverenleri yormayan iki tarafın da fedakarlık yaparak asgari ücret artışı üzerinde uzlaşma sağlanmasını bekliyoruz. Siyasi partilerimizin asgari ücret artışıyla ilgili makul açıklama yapmaları önem arz etmektedir. Aksi taktirde bu popülist söylemler iş barışını bozar, işletmelerimizi zor duruma düşürür. Çalışanları da işsiz bırakır. Unutulmamalı gemi batarsa limanın bir önemi kalmaz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Artışı ve Fırsatçılığa Dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
18:56 BMGK’da Gazze’de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
18:44 Beşiktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı
18:33 Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE’den buldu Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
18:24 Adını Ajda Pekkan’dan alan altın yeniden moda oldu Adını Ajda Pekkan'dan alan altın yeniden moda oldu
18:19 Gardi, Osimhen’den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray’a getiriyor Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
17:58 Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı
17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 14:43:47. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Artışı ve Fırsatçılığa Dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.