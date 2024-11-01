Asgari Ücret Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Tartışmaları Devam Ediyor

ATO Başkanı Baran, asgari ücret zammının enflasyonu artırdığını belirterek dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

01.11.2024 13:48
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaklaşan asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz ancak uygulamalar gösterdi ki oraya yapılan zam iğneden ipliğe her şeye yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısında konuştu.

Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücret tartışmalarının gündeme geldiğini belirten Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmede asgari ücrette yüzde 25 civarı artışın 2025 yılı enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdiğinin kamuoyuna yansıdığını anımsattı.

Baran, kendilerinin de asgari ücrete yapılacak zammın bu seviyede olması gerektiği kanaatinde olduklarını bildirerek, "Çalışan kardeşlerimizin, enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntıları ve geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz ancak işletmeyi ayakta tutma derdimiz olduğunu da biliyoruz. Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz ancak uygulamalar gösterdi ki oraya yapılan zam iğneden ipliğe her şeye yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor. Bizim enflasyonu bir an önce tek haneli rakamlara indirmemiz ve yeniden büyüme ve kalkınma yoluna girmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde vergi barışı ve yapılandırma taleplerinin de gündeme getirildiğini kaydeden Baran, "Vergi barışı ya da yapılandırması bizi refaha çıkarmayacağı gibi geriletmekten başka bir işe yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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