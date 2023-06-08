Seçimlerin ardından belirlenen yeni Kabine'nin bir numaralı gündemi memur, emekli ve asgari ücret zammı. Milyonlar temmuz ayında asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak işveren kesimi hesaplamanın kur üzerinden yapılmasına karşı çıkıyor.
Asgari ücret zammının TL üzerinden değerlendirilmesini isteyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" dedi.
Eğer hesaplama iş dünyasının dile getirdiği enflasyon üzerinden yapılırsa işçi kesimi hayal kırıklığına uğrayacak. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.
İşçi kesimi ise 500 dolarlık hesaba sıkı sıkıya sarılmış durumda. Eğer asgari ücret işverenin istediği gibi değil de dolar üzerinden hesaplanırsa yeni asgari ücret 11 bin 500 liraya çıkacak. Buna refah payı da eklenirse rakamın 12 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Gözler zam yapılacak olan Asgari Ücret'e çevrildi! İşçi ve işverenin beklentisi arasında 2 bin lira fark var - Son Dakika