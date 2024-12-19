Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin Üçüncü Kez Toplandı

Ekonomi

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 3'üncü kez toplandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında üçüncü toplantısına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 11.30'da başlayan toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor. Görüşmelerde işçi ve işveren taraflarının asgari ücret için tekliflerini sunması bekleniyor. Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirdi.