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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi - Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi

16.12.2021 15:01
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı sona erdi. Yeni asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda toplandı. Toplantı sona ererken, 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 15.00'te duyurulması bekleniyor.

Yeni asgari ücretin belirlenebilmesi adına ilk toplantı 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakan Vedat Bilgin başkanlığında yapılmıştı. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş'in, üçünü toplantı ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde 9 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Bugün yapılan son toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK ve Türk-İş yetkilileri katıldı. Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından asgari ücret, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. - ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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