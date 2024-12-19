Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısını Yapıyor

Ekonomi

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesi işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün 3'üncü kez toplanacak. Toplantıya işçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılacak. Saat 11.30'da başlayacak toplantı öncesi TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağar, "Her zaman yaptığımız gibi yine asgari ücretin son günlerinde biz Başkanlar Kurulumuzu bugün yapacağız. Bütün genel başkanlarımızın görüşünü alacağız. Ondan sonra 11.30'da gidip asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz. Rakam gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyoruz. Biz kendi aramızda değerlendirme yapacağız" dedi.

Ağar, toplantıda asgari ücret tutarının konuşulmaması durumunda, kendilerinin rakam açıklayıp açıklamayacakları sorusuna, "O zamana göre konuşuruz. Biz neden açıklayalım. Geçim şartları, insanların yaşam şartları belli, kamuoyu inanmamasına rağmen açıklanan enflasyonlar belli. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.