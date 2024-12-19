Asgari Ücret Toplantıları Devam Ediyor

Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başladı.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı.

Üçüncü toplantı Bakan Işıkhan'ın başkanlığında başladı

Komisyonun üçüncü toplantısı, saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor. Komisyonun son toplantısı olması beklenen görüşmelerde işveren ve işçi taraflarının asgari ücret için tekliflerini sunması bekleniyor. - ANKARA