Asgari Ücret Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Toplantısı Sona Erdi

Bakan Işıkhan, asgari ücrette enflasyona ezdirmeme ve işverenlerin rekabet gücünü koruma vurgusu yaptı.

19.12.2024 23:27
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Asgari Ücret Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi

Bakan Işıkhan: "Hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri masaya yatırılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen üçüncü toplantı ise saat 11.45'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlığındaki işveren heyeti ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığındaki işçi heyetinin görüşleri alındı.

Öte yandan toplantıda işve işveren heyetlerinin asgari ücrete ilişkin teklif sunmadığı da öğrenildi. TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Toplantıda rakam olarak yine hiçbir şey gün gündeme gelmedi" açıklamasında bulundu.

"Hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız"

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışa ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika

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