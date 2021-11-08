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Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar - Son Dakika

Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar

08.11.2021 15:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına günler kala, belirlenecek ücrete ilişkin hükümet, işçi ve işveren tarafından önemli açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrete 45 yılın en büyük zammının yapılacağını ifade ederken işçi tarafı da enflasyonun üzerinde yüzde 20 civarında zam beklentisine girdi. Bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda asgari ücretin gündeme geleceği öne sürüldü.

Türkiye'nin yıl sonuna doğru gündemine oturan asgari ücret için çalışmalar önümüzdeki ay başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaya başlamasından önce hükümet, işçi ve işveren tarafından ücrete ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.

BUGÜN TOPLANACAK KABİNE'DE GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz haftalarda 45 yılın en büyük asgari ücret zammının olabileceğini söylemişti. İşçi tarafı ise enflasyonun üzerinde yüzde 20 civarında zam beklentisine girdi. İşveren tarafı da asgari ücrete ilişkin bir rapor hazırlandığını ve bunun Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda açıklanacağını belirtti. Bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda da asgari ücrete ilişkin gelişmelerin konuşulması bekleniyor.

2500 SEKTÖRDE ARAŞTIRMA YAPILIYOR

CNN Türk'ün hazırladığı habere göre hükümet 2500'ün üzerinde sektörde araştırmalara başladı. Bakan Bilgin, işçileri koruyacak asgari ücret zammının yapılacağını da belirtti. İşçi tarafı makul ve kabul edilebilir bir zam oranıyla masadan kalkmak istiyor.

Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Asgari Ücret, Hükümet, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar - Son Dakika
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