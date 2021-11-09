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Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor - Son Dakika

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor

09.11.2021 12:29
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve 2022 asgari ücret ile ilgili açıklamalara yer verdi. 3600 ek gösterge konusunda önümüzdeki haftayı işaret eden Bakan Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak." ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı görüşmelerine de ilişkin konuşan Bilgin, aralık ayını işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını belirtirken, asgari ücret tespit komisyonunun da aralıkta toplanacağını ve yeni asgari ücret zammını duyuracaklarını ifade etti. Bakan Bilgin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgili diğer bakanlıklarla ve sendikalarla sonuçları paylaşacağız. Daha sonra da bir araya gelip kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

"AÇIKLAYACAĞIM BAZI ŞEYLER OLACAK"

3600 ek gösterge konusunda çalışmaların hızlandığını belirten Bakan Bilgin, ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti. Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." diye konuştu.

"ANKET SONUÇLARINI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, "Aralıkta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİF MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bilgin, asgari ücretteki gelir vergisi kesintisine yönelik alternatif çalışmaların da gündemde olduğunu söyleyerek, farklı vergi modelleri ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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