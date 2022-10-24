Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar - Son Dakika
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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

24.10.2022 22:31

Asgari ücret zammına kısa bir süre kala hükümet kanadından gelen açıklamalar ve enflasyon etkisiyle beklenti de bir hayli yükseldi. İktidar cephesi asgari ücretlileri üstüne basa basa enflasyona ezdirmeyeceğini söylerken, kulislerde yüzde 40 ila 50 arasında bir artış konuşuluyor. Bu durumda da asgari ücretin 7 bin 700 TL ile 8 bin 250 lira arasında olması bekleniyor.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Komisyon 4 toplantı yaptıktan sonra ay sonunda nihai kararını açıklayacak.

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Zam görüşmelerine kısa bir süre kala asgari ücrette beklenti ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet ve AK Parti kanadından yapılan açıklamalar zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.

YÜZDE 40 GARANTİ

Merkez Bankası'nın beklentisine göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67, piyasa anketlerine göre yüzde 70'lik bir beklenti var. Şu ana kadar ki durumda yüzde 40'lık artış garanti durumda.

ZAM YÜZDE 40 İLA 50 ARASINDA OLABİLİR

Ancak hükümet kanadı artışın enflasyonun üzerinde olacağı yönünde açıklamaları var. Bu nedenle asgari ücret zammı için kulislerde farklı senaryo konuşuluyor. Artışın yüzde 40 ila 50 arasında olacağı söyleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 40'lık zamma göre 2023 yılında asgari ücretin 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45'lik artışa göre 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50'lik artışa göre ise 8 bin 250 TL'ye çıkması bekleniyor.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar - Son Dakika
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