Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

Haberin Videosunu İzleyin
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde
23.05.2025 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde
Haber Videosu

Emeklilerin ve asgari ücretle çalışan vatandaşların merakla beklediği ara zam konusu yeniden gündeme geldi. Emeklilerin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, en düşük maaşın 17 bin liraya çıkabileceği konuşuluyor. Asgari ücrete ara zam ise belirsizliğini koruyor; nihai karar haziran ayında netleşecek.

Milyonlarca emekli gözünü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine çevirmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı ilk altı aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını belirleyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ilk altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında gerçekleşirse, halen 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı 17 bin lira seviyelerine çıkabilecek. Bu artış, yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Ancak bu artışın gerçekleşebilmesi için Meclis'ten yasa çıkarılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl da benzer bir adım atılmış, temmuz ayında çıkarılan yasa ile emeklilere yüzde 25 oranında zam yapılmıştı.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

En düşük aylıkta yapılacak artış, sadece enflasyon oranına bağlı değil. Hükûmetin ve AK Parti'nin ekonomi kurmaylarında şu anda bu konuda net bir hazırlık bulunmuyor. Eğer yasal düzenleme yapılacaksa, TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verisinin ardından Meclis'in tatile girmeden önce bu düzenlemeyi yasalaştırması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ŞU AN GÜNDEMDE DEĞİL

Emeklilerin yanı sıra asgari ücretle çalışan milyonlar da temmuz ayında ek bir zam olup olmayacağını merak ediyor. Asgari ücretle çalışanlar sosyal medya üzerinden ara zam talebinde bulunsa da şu an 22 bin 104 TL olan asgari ücrette bir ara zam yapılması olasılığı ekonomi yönetimi tarafından düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sene başında yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyonda ciddi bir sapma olursa değerlendirme yapılır" mesajını vermişti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Asgari ücretlilerin ara zam için beklediği cevap Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Işıkhan, 14 Mayıs'ta asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız." dedi.

HAZİRAN'DA KARAR BEKLENİYOR

Asgari ücrete ilişkin nihai kararın haziran ayı içinde verilmesi bekleniyor. Hükûmet kulislerinde bu konuda farklı senaryolar değerlendiriliyor. Ancak şu an için hem siyasi hem ekonomik cephede temkinli bir duruş sergileniyor.

Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Gündem, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cihana Alp:
    Erken seçim 36 4 Yanıtla
  • alos :
    YA Bİ GİDİN, YETMEDİ Mİ DALGA GEÇMENİZ. ZATEN TEMMUZDA ENFLASYON ORANI GELMEYECEK Mİ, NEYİN KAFASINDASIN 31 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bızde Dogalgaz petrol elektrık bulunur ama yararını vatandaş degıl sıyasetçiler sefasını sürer 29 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Ara gazmı ??? 26 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    17 bin mi ? Cok olmaz mı yaa 15 yapsaydınız.... 23 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında doğum sancıları başlamasına rağmen haber sunmaya devam Etti Canlı yayında doğum sancıları başlamasına rağmen haber sunmaya devam Etti
Cumhurbaşkanına TSK’da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi Cumhurbaşkanına TSK'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi
2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar 2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
Dursun Özbek’ten ’’Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi’’ sorusuna olay yanıt Dursun Özbek'ten ''Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?'' sorusuna olay yanıt
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Kurtlar Vadisi’nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı
Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti
ABD Kovid aşılarına “Genç erkeklerde kalp hasarı“ uyarısı ekleyecek ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar Savcı Sayan’ın işaret ettiği AK Partili isim kim Siyasette deprem etkisi yaratan iddialar! Savcı Sayan'ın işaret ettiği AK Partili isim kim?
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

07:46
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
07:05
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
04:09
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:35
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama
Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
14:21
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
14:10
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor
Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
13:44
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
13:34
Binlerce kişi tehlikede Shakira konseri sonrası alarm verildi
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 09:57:40. #7.13#
SON DAKİKA: Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.