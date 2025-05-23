Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

Milyonlarca emekli gözünü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine çevirmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı ilk altı aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını belirleyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ilk altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında gerçekleşirse, halen 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı 17 bin lira seviyelerine çıkabilecek. Bu artış, yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Ancak bu artışın gerçekleşebilmesi için Meclis'ten yasa çıkarılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl da benzer bir adım atılmış, temmuz ayında çıkarılan yasa ile emeklilere yüzde 25 oranında zam yapılmıştı.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

En düşük aylıkta yapılacak artış, sadece enflasyon oranına bağlı değil. Hükûmetin ve AK Parti'nin ekonomi kurmaylarında şu anda bu konuda net bir hazırlık bulunmuyor. Eğer yasal düzenleme yapılacaksa, TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verisinin ardından Meclis'in tatile girmeden önce bu düzenlemeyi yasalaştırması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ŞU AN GÜNDEMDE DEĞİL

Emeklilerin yanı sıra asgari ücretle çalışan milyonlar da temmuz ayında ek bir zam olup olmayacağını merak ediyor. Asgari ücretle çalışanlar sosyal medya üzerinden ara zam talebinde bulunsa da şu an 22 bin 104 TL olan asgari ücrette bir ara zam yapılması olasılığı ekonomi yönetimi tarafından düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sene başında yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyonda ciddi bir sapma olursa değerlendirme yapılır" mesajını vermişti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Asgari ücretlilerin ara zam için beklediği cevap Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Işıkhan, 14 Mayıs'ta asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız." dedi.

HAZİRAN'DA KARAR BEKLENİYOR

Asgari ücrete ilişkin nihai kararın haziran ayı içinde verilmesi bekleniyor. Hükûmet kulislerinde bu konuda farklı senaryolar değerlendiriliyor. Ancak şu an için hem siyasi hem ekonomik cephede temkinli bir duruş sergileniyor.