"Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi - Son Dakika
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"Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi

21.03.2022 19:03

Vatandaşların merakla beklediği soruların başında "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" yer aldı. AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak" sözlerine yer verdi.

Ekonomideki gelişmeler ve alım gücünün düşmesinin ardından son günlerde asgari ücrete yeni zam yapılacağı iddaları gündemde yerini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermiş ve yıl içerisinde iki kere zam yapılabileceği söylemini ortaya atmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuya ilişkin "Asgari ücret aralık ayında belirlenir. Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanmıştı.

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"UYGUN KOŞULLAR OLUŞTUĞUNDA AÇIKLARIZ"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrette ara zamla ilgili konuştu.

Konunun gündemlerinde olduğunu ve uygun koşullarda açıklanacağını söyleyen Çelik, "Bu tip çalışmalar hangi takvimle, zeminle gerçekleşir ilgili bakanlığın yapacağı açıklama. Prensip olarak şunu söyleyeyim çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin korunması, kollanmasıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesi gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğu zaman bunları biz de açıklarız. Şundan herkes emin olsun çalışan kesim ve emeklilerimizin hayat koşullarıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yapıyoruz." dedi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR KONU"

Öte yandan Çelik, "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak. Kamuoyuna Cumhur ittifakına ortak irade olarak sunuldu. MYK'da bu ve benzeri konularda değerlendirme yaptılar. Ortaya koyulan sorulara cevaplar arkadaşlarımız tarafından olgunlaştırıldı." ifadelerini de açıklamalarına ekledi.

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Son Dakika Ekonomi 'Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?' sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi - Son Dakika
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