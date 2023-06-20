Asgari Ücrete Yeni Zam Belli Oldu: 11 Bin 402 TL - Son Dakika
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Asgari Ücrete Yeni Zam Belli Oldu: 11 Bin 402 TL

20.06.2023 13:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğunu açıkladı. Eski bakan Vedat Bilgin'in '500 dolar bazında bir oran olacak' sözlerinin ardından net asgari ücret 483 dolara yükseldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, rakamın Türk parası üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve asgari ücretin tarihinin en yüksek rakamı olduğunu söyledi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET 483 DOLARDA KALDI

Rakamın belli olması sonrasında akıllara eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete temmuz zammı için sarf ettiği "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" sözleri geldi. Zam sonrasında sene başında 455 dolar olan net asgari ücret bugünkü kurla 483 dolara yükseldi.

ATALAY: TÜRK PARASI ÜZERİNDEN KONUŞUYORUZ

Asgari ücretin açıklandığı toplantının ardından 11 bin 402 TL'lik rakam içinde değerlendirmelerde bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Vedat Bey'in bir açıklaması var, dolar üzerinden. Türkiye'de yaşıyoruz, Türk parası üzerinden konuşuyoruz. Ama kızım senin dediğin noktaya baktığım zaman şu anda 483 dolar. Belki de asgari ücret tarihinin en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey mi? Değil. Ama bugünün şartlarında yapılması gerek buydu, bunu yaptık. Geçen dönem Aralık ayında ben imzalamamıştım. Bu dönem komisyonla oturduk ve bir mutabakat sağladık. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"KIZIM ÖZELLİKLE ALLAH KOLAYLIK VERSİN"

Muhabirin "Efendim rakam 500 doların altında kaldı ama..." sözleri üzerine Atalay "Kızım özellikle Allah kolaylık versin, sana da yardımcın olsun Allah" ifadelerini kullandı.

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Ergün Atalay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücrete Yeni Zam Belli Oldu: 11 Bin 402 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari Ücrete Yeni Zam Belli Oldu: 11 Bin 402 TL - Son Dakika
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