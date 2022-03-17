Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal! - Son Dakika
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Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!

17.03.2022 11:25
Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özkan, açıklamasında asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılabileceğinin sinyalini vererek, "Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücretlilere heyecanlandıran sözler sarf etti. "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusuna yanıt veren Özkan, ocak ayını beklemeden ikinci bir zam yapılabileceğini söyledi.

"VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, "Adeta ezber bozduk. CHP, işçinin emeğini alın terini bilmez ki. Maliyet artışları nedeniyle gerekirse hükümetimiz Cumhurbaşkanımız yeniden asgari ücret fiyat artışını gündeme getirebilir. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

"İLLA OCAK AYI DEMEDEN HAREKETE GEÇERİZ"

Yeni bir düzenleme için sinyali veren, "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Önümüzdeki aylarda asgari ücrette ikinci bir düzenleme yapılabilir. Milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu yapmaya hazırız. Bu CHP'nin aklına gelmez biz yaparız. Zamanı geldiğinde illa ocak ayı demeden harekete geçeriz." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2021'de 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete günlük 47,5 TL zam yapıldı.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal! - Son Dakika


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