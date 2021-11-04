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Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor - Son Dakika

Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor

04.11.2021 13:42

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretteki yeni zamla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Oranın belirlenmesinde enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4 olarak açıkladı. Merkez'in tahmini baz alındığında asgari ücretlilere yüzde 25-30 arasında zam yapılması bekleniyor. Yüzde 25'lik zamma göre net asgari ücretin 3.532 TL'ye, yüzde 30'luk zamma göre ise 3.673 liraya çıkması bekleniyor.

2022 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor. 4 kez toplanan komisyon nihai kararını açıklıyor. Görüşmelere az bir süre kala asgari ücret zammına ilişkin tahminler de dile getirilmeye başlandı. Görüşmelerde enflasyon belirleyici rol oynayacak.

YÜZDE 25 ZAM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 18,4 oldu. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 25 civarında olacağını gösteriyor. Artış oranı yüzde 25-30 arasında olabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.750 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Her biri yasa gereği beş işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemektedir. Türk-İş bu komisyonda işçi tarafını temsil ederken, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TİSK, işveren tarafı adına masaya oturuyor.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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