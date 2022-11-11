Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan asgari ücret vaadi: 14 bin TL yapacağız - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan asgari ücret vaadi: 14 bin TL yapacağız

11.11.2022 22:37
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan asgari ücret vaadi: 14 bin TL yapacağız

Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışmaları sürerken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Katıldığı canlı yayında asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini belirten Erbakan, "Asgari ücreti 14 bin TL yapacağız" vaadinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, asgari ücretle ilgili söyledikleri dikkat çekti. Mevcut asgari ücretin millete yakışmadığını söyleyen Erbakan, en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini belirtti.

"ASGARİ ÜCRETİ 14 BİN TL YAPACAĞIZ"

Erbakan, "Asgari ücreti 14 bin TL yapacağız. Bekar bir çalışanın aylık çalışma maliyeti 9 bin 750 TL haline gelmiş. Böyle bir asgari ücret milletimize yakışan bir şey değil. Enflasyon da dikkate alınırsa yüzde 50 artış yapılması lazım. 2 trilyon faiz ödeyeceğiz, diyorlar, bu tam bir felaket. Emekli olsunlar da bir an evvel denk bütçe yapılsın artık" ifadelerini kullandı.

"6'LI MASA DESTEK TALEBİNDE BULUNDU"

6'lı masadan destek talebinin geldiğini iddia eden Erbakan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"6'lı masa destek talebinde bulundu. Gelecek ve Saadet Partisiyle görüşmelerimiz oldu milli görüş etrafında toplanmak için ama onlar şu anda masada kalmayı tercih ettiler. O masada birçok yanlış var. Gelmek isterse DEVA Partisi de olabilir ama böyle bir şeye pek yanaşmazlar."

"LGBT DERNEKLERİ AK PARTİ ZAMANINDA AÇILDI"

"CHP'ye de tepki var ama LGBT dernekleri de AK Parti zamanında açıldı. LGBT bireylere haklarını vereceğiz diyor CHP ama şu anda yetki sahibi olanlar da bunların açılmasına izin vermişler. 2015'te 25 tane LGBT derneği olduğunu görüyoruz. İktidara gelince LGBTİ derneklerini kapatacağız. Tüm dinlerde yasaklanmış bir sapkınlıktır. İstanbul sözleşmesi de bunlarla ilgili. 6284 onun uzantısı ve uygulanması devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi ailenin temeline konulmuş bir dinamit gibi."

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Son Dakika Ekonomi Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan asgari ücret vaadi: 14 bin TL yapacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan asgari ücret vaadi: 14 bin TL yapacağız - Son Dakika
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