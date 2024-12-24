Gözler asgari ücret toplantısında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Ekonomi

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak da vatandaşların tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 4'üncü toplantısı bu akşam gerçekleşecek.

KOMİSYONDAN SÜRPRİZ TOPLANTI

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün saat 20:30'da yapılacak.Bakan Işıkhan'ın asgari ücret toplantısının ardından bir açıklama yapacağı bildirildi.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 TL

15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Komisyonda bakanlık, TÜRK-İŞ ve TİSK'in 5'er üyesi bulunuyor. TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edildi. Bu talebin ardından gözler bu haftaya çevrildi.

BAKAN IŞIKHAN BU HAFTAYI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün herkesin merakla beklediği asgari ücret dördüncü toplantısıyla ilgili bir açıklama yapmış ve, "Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" demişti.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları: