Gözler asgari ücret toplantısında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar - Son Dakika
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Ekonomi

Gözler asgari ücret toplantısında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar

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2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında Bakan Işıkhan'ın bir açıklama yapması ve yeni asgari ücreti açıklanması bekleniyor.

24.12.2024 20:02
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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak da vatandaşların tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 4'üncü toplantısı bu akşam gerçekleşecek.

KOMİSYONDAN SÜRPRİZ TOPLANTI

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün saat 20:30'da yapılacak.Bakan Işıkhan'ın asgari ücret toplantısının ardından bir açıklama yapacağı bildirildi.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 TL

15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Komisyonda bakanlık, TÜRK-İŞ ve TİSK'in 5'er üyesi bulunuyor. TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edildi. Bu talebin ardından gözler bu haftaya çevrildi.

BAKAN IŞIKHAN BU HAFTAYI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün herkesin merakla beklediği asgari ücret dördüncü toplantısıyla ilgili bir açıklama yapmış ve, "Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" demişti.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:

  • Yüzde 21 zam: 20 bin 570 TL
  • Yüzde 25 zam: 21 bin 252 TL
  • Yüzde 30 zam: 22 bin 102 TL
  • Yüzde 32,5: 22 bin 527 TL
  • Yüzde 35: 22 bin 952 TL
  • Yüzde 36: 23 bin 122 TL
  • Yüzde 37: 23 bin 292 TL
  • Yüzde 38: 23 bin 462 TL
  • Yüzde 39: 23 bin 632 TL
  • Yüzde 40: 23 bin 802 TL
  • Yüzde 41: 23 bin 973 TL
  • Yüzde 42: 24 bin 143 TL
  • Yüzde 43: 23 bin 313 TL
  • Yüzde 44: 24 bin 483 TL
  • Yüzde 45: 24 bin 653 TL
  • Yüzde 46: 24 bin 823 TL
  • Yüzde 47: 24 bin 993 TL
  • Yüzde 48: 25 bin 163 TL
  • Yüzde 49: 25 bin 333 TL
  • Yüzde 50: 25 bin 503 TL
Gözler asgari ücret toplantısında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler asgari ücret toplantısında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman A:
    Bu bakan açıklarsa bişey beklemeyin.İyi bişey yapılsaydı müjde diye Erdoğan ortaya çıkar açıklardı. 23 0 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    zam yapmayin bu millete mustehak 15 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    24 Bin Yeter 3 12 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Nah yeter 7 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    ferhat eser üvey evlat kaypaktır 3 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Güzel Haberler Bekliyorlar Mazlumlar 3 1 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    asgari ucret 40 bin en düsuk emekli maası 35 bin hadi hayirli olsun güle gule harcayın diyen cıkarmi 0 3 Yanıtla
  • Hüseyin Alp:
    sadakayi verdiniz mi keşke vermeseydiniz 0 1 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    ağam bizle yine egleniyor 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    22 bin oldu. bozdur bozdur harva 0 0 Yanıtla
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