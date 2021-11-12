Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Bakan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin'in açıkladığı söz konusu düzenleme yürürlüğe girerse asgari ücrete zammın yanında bir artış daha olacak.

ASGARİ ÜCRETTEN 752 TL KESİNTİ YAPILIYOR

Sabah'ta Dilek Güngör'ün aktardığına göre, şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi için işçinin maaşından yapılan aylık kesinti 214 TL.

MAAŞLARDA EKSTRA 214 TL'LİK ARTIŞ

Eğer devlet gelir vergisi ve damga vergisi almaktan vazgeçerse, Hazine'ye yıllık 20.5 milyar TL'lik bir maliyet çıkacak. Hükümet vergi almaktan tamamen vazgeçerse çalışanların maaşında açıklanacak zam oranı dışında 214 TL'lik bir artış daha yapılmış olacak.

YÜZDE 25-30 ARASI ZAM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,31 oldu. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 25 civarında olacağını gösteriyor. Artış oranı yüzde 25-30 arasında olabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.750 TL arasında olacağı tahmin ediliyor