Üye Girişi
Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi - Son Dakika

Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi

13.12.2021 17:01
Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsayan ve 2020 yılı mali verilerine göre derlenen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" listesi yayınlandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsayan ve 2020 yılı mali verilerine göre derlenen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" listesi yayınlandı.

Ekonomist Dergisi tarafından her yıl açıklanan araştırmanın 2020 rakamları esas alınarak yapılan değerlendirmesinde; bölgesel yatırımları ile dikkat çeken Aşkale Çimento Grubu, listeye 3 markasıyla girdi. Aşkale Çimento 137, Samsun KAVÇİM 461 ve Bilecik SANÇİM listenin 483'üncü sırasında yer aldı. Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, rekabetin yoğun olduğu bir sektörde büyüyebilmenin öneminden bahsederken, "Tüm paydaşlarımızla birlikte, operasyonel mükemmeliyetçilik anlayışıyla çıktığımız üretim ve büyüme yolculuğunda; insan odaklı, güvenilir, çevreye saygılı, sektörde lider ve sürdürülebilir büyüyen bir dünya şirketi olma çabalarımızı sürdürüyoruz. "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında Aşkale Çimento markamızın bir önceki yıla göre 27 basamak daha yukarı çıkması, bu gayretlerimizin bir yansımasıdır. KAVÇİM Çimento ve SANÇİM Çimento'nun bu yılki listeye dahil olması da bizi fazlasıyla gururlandır. Yakaladığımız bu ve benzeri başarılar ekibimiz ve katkıda bulunan paydaşlarımızı yüreklendirmektedir, heyecanlandırmaktadır" dedi.

Tüm paydaşları için yenilikçi ürünler ve çözümlerle değer yaratmaya odaklandıklarını vurgulayan Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, " Erzurum'da doğan markamızı milli sınırların dışına taşıma hedefimizi hayata geçirebilmek için ciddi emekler harcıyoruz. Bu emeklerimizin sonuçlarını benzer araştırmalarda görmek bizleri mutlu ediyor. 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' sıralamasında yakaladığımız başarıları daha da yukarı çekmek için hız kesmeden çalışıyoruz. Son iki yılda ortaya koyduğumuz global vizyona paralel şekilde ihracat alanında güçlü kazanımlar elde ettik. Bu vizyon çerçevesinde 2021 yılı itibariyle Samsun Kavçim Fabrikamızın Karadeniz'in en büyük ihracatçı çimento fabrikası olduğunu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu

Yıllık yaklaşık 14 milyon ton çimento ve 2 milyon metreküp hazır beton üretim kapasitesiyle, Türkiye çimento tüketiminin yaklaşık %20'sini karşılayacak bir büyüklüğe kavuştuklarını hatırlatan Yücelik şöyle devam etti: "Aşkale Çimento Grubu, gerçekleştirdiği atılımlar sonucu çimento sektörünün en büyükleri içinde olmayı başarmıştır. Ülkemizin ve hatta dünyanın dört bir yanına ürün pazarlayan şirketimiz; çevreye ve insana saygı, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme, müşteri memnuniyeti, kişisel gelişim ve çalışanların başarı düzeyinin artırılması, yönetim sistemlerinin etkinliğini hedeflerinin odağına koymuştur. Şirketimiz bu hedeflerine ulaşmada; kaliteyi, katılımı, yaşanabilirliği, müşteri memnuniyetini, paylaşımcılığı, istikrarı ve tüm yönetim sistemlerinde sürdürülebilirliği en üst noktalara taşımayı esas almıştır. Daha güzel günler ve yarınlar için, ülkemiz için üretmeye devam ve çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha bu başarıları yakalamamızda emeği olanlara teşekkür ederim." - ERZURUM

Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi
Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi
Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi

Aşkale Çimento, Ankara, Samsun, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu 17:06 Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu
Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi 16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı 16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı 15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı 14:00 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! 13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

Son Dakika Haberleri
17:05 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:01 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı
16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi
16:43 Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü
16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı
16:32 Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı
16:28 Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim
16:20 Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi
16:16 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti
16:16 Sevilmek için sıra bekleyen köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu
Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:06
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Fark etmediği yavru kediyi çamaşır makinesine attı Fark etmediği yavru kediyi çamaşır makinesine attı         
16:56
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 17:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Aşkale Çimento, Anadolu Kaplanları Listesine 3 markasıyla girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement