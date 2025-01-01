ASKON 2024 Beklentilerini Açıkladı

Ekonomi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şube Başkanı Murat Gün 2024 yılı değerlendirdi. Türkiye ve Aydın için 2024 yılının ekonomik açıdan önemli bir yıl olduğunu belirten Başkan Gün, "Türkiye olarak, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen, üretim ve ihracat odaklı büyüme modelimizi sürdürerek bölgesel bir ekonomik güç olma yolunda ilerlemeye devam ettik. Özellikle stratejik sektörlerdeki yatırımlarımız ve yerli üretim kapasitemizin artırılması, ülkemizin ekonomik direncini güçlendirdi" dedi.

Aydın özelinde 2024 yılının tarım, gıda, turizm ve sanayi sektörlerindeki güçlü altyapı sayesinde hem yerel ekonomiye hem de ülke genelindeki üretim hedeflerine önemli katkılar sağladıklarını kaydeden ASKON AYdn Şube Başkanı Murat Gün, "Aydın, Türkiye'nin kalkınmasında stratejik öneme sahip şehirlerden biri olarak öne çıkıyor ve biz de ASKON Aydın Şubesi olarak üyelerimizle beraber bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışıyoruz. 2024 yılı boyunca, ASKON Aydın Şubesi olarak hem üyelerimizin hem de şehrimizin ekonomik kalkınmasına yönelik adımlar atmaya çalıştık. Aydın şubesi olarak gerek kendi içimizde gerçekleştirdiğimiz gerek şubeler arası organizasyonlarda, üyelerimizin ticaret ağlarını genişletmelerine katkı sağlamaya çalıştık. Bu tür faaliyetler, sadece üyelerimizin değil, aynı zamanda ülkemizin küresel ekonomik arenadaki konumunu güçlendirmek adına da büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra, 2024 yılı boyunca sık sık gerçekleştirdiğimiz 'Milli Kalkınmanın Güçlü Buluşmaları' programıyla gerek bölgesel iş dünyasını gerek alanında uzman konuşmacıları, üyelerimizle buluşturarak ekonomi ve ticaretin geleceği üzerine değerli fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu tür etkinliklerle üyelerimize bilgi, vizyon ve cesaret kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

2025 yılına yönelik beklentilerinden de söz eden Başkan Gün, "Türkiye ekonomisinin yapısal reformlar ve dengelenme süreçlerinden geçerek çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyoruz. Bizler, ASKON Aydın Şubesi olarak bu büyüme sürecine katkı sağlamak için daha fazla çalışacağız. Özellikle üretim, istihdam ve ihracata yönelik projelerimizi artırmayı ve üyelerimize yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN