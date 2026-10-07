ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar, 9 ayda 2,23 milyar dolarlık ihracatı olumlu buldu - Son Dakika
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ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar, 9 ayda 2,23 milyar dolarlık ihracatı olumlu buldu

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ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar, bölgeden 9 ayda yapılan 2,23 milyar dolarlık ihracatı sevindirici buldu. Kacar, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,74 arttığını, ihracatçı desteğinin ve katma değerli ürünlerin payının artırılması gerektiğini belirtti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, Antalya, Isparta ve Burdur'dan 9 ayda yapılan 2,23 milyar dolarlık ihracatın sevindirici olduğunu belirtti.

Kacar, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre bölge ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,74 oranında arttığını ifade ederek, bu artışın devam etmesini temenni etti.

İhracat rakamlarının bölgenin üretim gücünü de ortaya koyduğunu aktaran Kacar, şunları kaydetti:

"İhracattaki artış sevindirici. Üretim maliyetleri, finansmana erişim, enerji fiyatları ve uluslararası rekabet koşulları, ihracatçılar üzerinde oldukça etkili. Sektörün rekabet gücünü artıracak politikaların güçlendirilmesi gerekir. İhracatçı daha da desteklendiği takdirde bu rakamlar daha da artacaktır. 2,23 milyar dolarlık ihracat önemli bir başarı ancak bunu daha büyük bir hedefin başlangıcı olarak görüyoruz. Ayrıca hedefimiz sadece daha fazla ihracat değil, daha fazla katma değer olmalı. Bu doğrultuda tarımda işlenmiş ve markalı ürünlerin, mermer ve doğaltaşta ise tasarım ve işçilik değeri yüksek ürünlerin payının artırılması gerekir."

Kaynak: AA
AntalyaİhracatEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar, 9 ayda 2,23 milyar dolarlık ihracatı olumlu buldu - Son Dakika
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