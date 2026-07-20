ASKON Antalya Yeni Yönetimini Tanıttı - Son Dakika
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ASKON Antalya Yeni Yönetimini Tanıttı

ASKON Antalya Yeni Yönetimini Tanıttı
20.07.2026 14:22
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Onur Kacar, ASKON Antalya Şube Başkanı olarak yeni projeleri ve yapay zeka zirvesini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 bin üyesi, 1,5 milyon kişilik istihdam gücü ve yaklaşık 25 milyar dolarlık ihracat katkısı olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, yeni yönetim kurulunu tanıttı.

Kacar, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, ASKON'un Anadolu'nun üretim gücünü, girişimci ruhunu ve milli sermayeyi temsil eden güçlü kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.

Ticareti yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmediklerini belirten Kacar, güven, ahlak, üretim, istihdam ve kalkınmayı ticaretin temel unsurları olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Derneğin genel merkez bazında 15 bin üyesi, 1,5 milyon kişilik istihdam gücü ve yaklaşık 25 milyar dolarlık ihracat katkısıyla ülke ekonomisine değer ürettiğini dile getiren Kacar, Antalya şubesi olarak da yerel kalkınmaya odaklandıklarını anlattı.

Göreve geldikleri günden bu yana kentteki üyeler arasında 650 milyon liranın üzerinde ticaret hacmi oluştuğunu aktaran Kacar, bu rakamın iç dayanışmanın güçlü bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Yeni dönemde kent için stratejik öneme sahip projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Kacar, şunları ifade etti:

"İlk büyük hedefimiz, Antalya'da düzenlemeyi planladığımız yapay zeka zirvesi olacaktır. Teknolojinin hızla dönüştürdüğü dünyada iş insanlarımızı geleceğe hazırlamak, yapay zekanın üretimden ihracata kadar oluşturacağı fırsatları birlikte değerlendirmek istiyoruz. Güçlü yeni yönetimimizle bu vizyon doğrultusunda projeler üretmeyi sürdüreceğiz."

Toplantıya, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Antalya, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON Antalya Yeni Yönetimini Tanıttı - Son Dakika

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