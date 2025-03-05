ASKON'dan Gazze İçin Hayır Müzayedesi - Son Dakika
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Ekonomi

ASKON'dan Gazze İçin Hayır Müzayedesi

ASKON, Gazze'ye destek amacıyla 7 Mart'ta hayır müzayedesi düzenleyecek. Tüm hayırseverler davetli.

05.03.2025 17:16
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Gazze'ye destek için Deniz Feneri Derneği ile Gazze'ye bağışlanmak üzere "2. Hayır Müzayedesi" düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamada, müzayedenin 7 Mart Cuma günü 22.00-02.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilerek, tüm hayırseverler etkinliğe davet edildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Gazze'de insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birine büyük bir utançla tanıklık etmek durumunda kaldıklarını belirtti.

Aydın, "Adeta elimiz kolumuz bağlı bir şekilde buğzetmekten başka bir şey yapamadık. Böylesi bir durumda naçizane Gazzeli kardeşlerimiz için yapmış olduğumuz desteklere bir yenisini daha ekleyelim dedik. Zulme karşı büyük bir direniş gösteren Gazzeli kardeşlerimizle dayanışma içinde olalım istedik. Bu bağlamda Deniz Feneri Derneği ile geçen yıl birincisini düzenlemiş olduğumuz ve güzel neticeler aldığımız, gelirinin tamamını Gazze'ye bağışladığımız müzayedemizin bu yıl ikincisini bu mübarek ramazan ayında yine tekrarlayalım istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, müzayedeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hayırsever vatandaşlarımız, Ömür Akkor yönetiminde, birbirinden kıymetli İslami sanat eserlerinin açık artırmaya çıkarılacağı müzayedeye ASKON Genel Merkezinden fiziki olarak katılabilecekleri gibi online açık artırma uygulaması olan App Store ve Google Play uygulamasından indirebilecekleri Bidsee uygulaması üzerinden de bu hayır pınara ortak olabilirler. Bu vesileyle tüm hayırsever vatandaşlarımızı Gazze için hayır müzayedemize bekliyor, mübarek ramazan aylarını tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON'dan Gazze İçin Hayır Müzayedesi - Son Dakika

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